Гороскоп на вторник, 10 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Вероятны неудачная покупка, ухудшение самочувствия. Рекомендуется избегать шумных компаний и застолья. Для мужчин велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, которые могут принести только лишние заботы и волнения.

Телец

Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких.

Близнецы

Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль.

Рак

День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей, хотя не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Во второй половине дня вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Лев

Неблагоприятный для здоровья день – вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, болезни верхних дыхательных путей. Не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость

Дева

День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на свое здоровье. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. После небольшого стресса все станет на свои места и в душе вновь воцарятся мир и спокойствие.

Весы

Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Скорпион

Будьте сегодня начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью. Не исключено, что вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или родственникам. Звезды советуют не терять самообладания и смелости.

Стрелец

Обдуманные действия могут иметь шанс на успех. Постепенно будут возрастать жизненные силы. Однако контакты с представителями противоположного пола осложнятся обидами, виновником которых вы являетесь. Возможно, вы не совсем искренни в своих отношениях. Не стоит использовать тонкие чувства для достижения личных целей в жизни.

Козерог

Сегодня у Козерогов-мужчин возможно начало новых романтических отношений или приятное продолжение старых. Сегодняшняя суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Водолей

День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и тонкая дипломатия заставят партнеров пойти на сотрудничество. Вторая половина дня принесет потерю энергии и стремление к наслаждениям.

Рыбы

Семейные проблемы потребуют от вас максимального такта и самопожертвования. Вероятно, вы сможете исправить старые ошибки. Женщины-Рыбы должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы, поскольку прежние ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы.

Напомни, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 9 — 15 августа 2021. Новая неделя августа отметится не только действительно жаркой погодой, но и порцией мотивации для большинства знаков Зодиака, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы!

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