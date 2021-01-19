Главные секс-тренды 2021 - британский сексолог

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы нашей жизни, сексуальная — не исключение. За этот период видение и отношение к сексу несколько изменилось. Поэтому, какими будут секс-тренды этого года? Ответила на этот вопрос британский сексолог Трейси Кокс, передает в своем Инстаграме ресурс LOVESPACE.

Секс-тренды в этом году - Трейси Кокс. Фото: android.w-dog.info

1. Тренд на БДСМ



По наблюдениям эксперта количество поисковых запросов о БДСМ выросло на 70%. Также недавно был проведен опрос от компании KinkD, результаты которого показали, что спрос на компьютерные игры со сценами БДСМ значительно повысился.

2. Открытость отношений на расстоянии

Видео свидания стали нормальной практикой. По данным канадского портала знакомств POF, значительная часть их пользователей начала в графе "местонахождение" указывать "где угодно". Это свидетельствует о том, что сейчас людям не так важно, на каком расстоянии будет их вторая половинка.

3. Тренд на секс-игрушки

За время пандемии спрос на секс-игрушки значительно возрос. Это неудивительно, ведь нужно же находить себе занятие дома. Эта тенденция в 2021 будет только расти.

4. Связь с бывшими

Неожиданный тренд, однако Трейси Кокс заявляет, что каждый 5-й контактировал с бывшими в период карантина. Сексолог не связывает это с одиночеством во время карантина. Она считает, что люди просто изменили мышление и у них возникла потребность удостовериться в том, что у экс-партнера все хорошо и проверить, любят ли они до сих пор бывших.

5. Секс-сознание

За время карантина люди начали исследовать свое тело и понимать, что секс это нечто большее, чем просто оргазм.

6. Качественный секс в любом возрасте

Одно из американских исследований показало, что почти каждая четвертая женщина после 50 лет хочет иметь хороший секс. Люди среднего возраста стали более сексуально раскрепощенными.



7. Мы стали более разборчивыми

За время карантина люди стали больше ценить свое здоровье и себя как личность. Последние исследования, которые проводились сексологом Джастином ЛеМилером указывают на то, что люди подробнее и дольше выбирают своего потенциального партнера, сначала знакомясь и узнавая информацию о нем.

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