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Эти знаки Зодиака буквально теряют голову от любви

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые от любви теряют голову

сегодня, 14:24
Автор:

Ольга Чародий

Кто-то падает в любовь, как в омут с головой, а кто-то изо всех сил охраняет свое сердце. Эти знаки Зодиака не боятся влюбляться с первого взгляда. Оказывается, влюбиться с первого взгляда способны далеко не все. Одним знакам Зодиака достаточно заглянуть в глаза, как они пропали, а другие настолько осторожны или придирчивы, что никогда не испытывали любви с первого взгляда. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые от любви теряют голову, пишет bustle.

Эти знаки Зодиака буквально теряют голову от любви

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Близнецы влюбляются мгновенно, неистово и навсегда. Каждые несколько месяцев примерно. При этом они совершенно искренне верят, что вот это и есть та самая вечная любовь на всю жизнь, что этот человек тот самый, который им нужна. И это чистая правда. Просто они любят часто менять свою точку зрения.

Стрельцы

Стрельцы в принципе не умеют жить в каком-то другом состоянии: если Стрелец не влюблен, жизнь кажется ему пресной историей. Стрельцы влюбляются мгновенно, а любят на разрыв аорты буквально: страстно и неистово. Но не долго. И как только гормональный огонь угасает, Стрельцы отправляются на поиски нового донора чувств.

Рыбы

В романтических, милых и очаровательных Рыб очень просто влюбиться, и они тоже легко влюбляются с первого взгляда. Рыбы издалека видят хорошего человека, и сама идея любви их захватывает, так зачем сдерживаться? Как только они чувствуют связь с другим человеком, понимают, что проскочила пресловутая искорка, Рыбы не сдерживаются.

Напомним, гороскоп на осень 2021 предсказывает нескольким знакам Зодиака огромный успех. Читайте дальше, чтобы узнать, кому именно будет везти во всех сферах жизни. Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут крутые перемены в личной жизни, в материальном положении и на работе.


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Источник: https://mixnews.lv/
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