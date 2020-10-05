Эксперты выяснили, действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем

Специалисты решили узнать, действительно ли женщины и мужчины готовы к интимной близости втроем. Для этого они придумали специальный опрос, в котором приняло участие 274 человека, передает издание lux.

Действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем. Фото: lux.fm

Результаты проведенного эксперимента были следующими: 64 процента опрошенных реально уверены в том, что в сексе втроем нет ничего плохого. И если бы им подвернулась такая возможность, то они, конечно же, не стали бы ее упускать.

24 процента опрошенных мужчин подтвердили, что у них уже была такая интимная связь, которую они бы не против повторить. А вот 8 процентов женщин говорят, что им такой сексуальный опыт очень понравился, потому что они делали это со своими друзьями.

Несмотря на это, женщины все равно готовы также попробовать секс втроем с незнакомцами, хотя мужчин такая ситуация смущает гораздо больше.

Также стоит отметить, что большинство мужчин не против секса втроем, но только при одном условии: с ним будет две женщины, а не одна. Интересно, что женщины тоже предпочитают именно такой вариант интимной близости.

Также издание "Комментарии" расскажет, БДСМ действует на человека не хуже марихуаны: ученые провели новый эксперимент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!