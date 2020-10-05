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Главная Новости Досуг секс Эксперты выяснили, действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем
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Эксперты выяснили, действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем

Новое исследование канадских ученых доказывает, что об этом фантазируют многие

сегодня, 21:00
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты решили узнать, действительно ли женщины и мужчины готовы к интимной близости втроем. Для этого они придумали специальный опрос, в котором приняло участие 274 человека, передает издание lux.

Эксперты выяснили, действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем

Действительно ли мужчины и женщины готовы к сексу втроем. Фото: lux.fm

Результаты проведенного эксперимента были следующими: 64 процента опрошенных реально уверены в том, что в сексе втроем нет ничего плохого. И если бы им подвернулась такая возможность, то они, конечно же, не стали бы ее упускать. 

24 процента опрошенных мужчин подтвердили, что у них уже была такая интимная связь, которую они бы не против повторить. А вот 8 процентов женщин говорят, что им такой сексуальный опыт очень понравился, потому что они делали это со своими друзьями. 

Несмотря на это, женщины все равно готовы также попробовать секс втроем с незнакомцами, хотя мужчин такая ситуация смущает гораздо больше. 

Также стоит отметить, что большинство мужчин не против секса втроем, но только при одном условии: с ним будет две женщины, а не одна. Интересно, что женщины тоже предпочитают именно такой вариант интимной близости. 

Также издание "Комментарии" расскажет, БДСМ действует на человека не хуже марихуаны: ученые провели новый эксперимент.


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