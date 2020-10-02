БДСМ действует на человека не хуже марихуаны: ученые провели новый эксперимент

Экспертам из Бельгии удалось выяснить интереснейший факт – БДСМ-практики влияют на организм человека не хуже, нежели марихуана. Об этом пишет издание lux.

БДСМ действует на человека, как марихуана. Фото: lux.fm

Чтобы прийти к такому выводу, ученые детально изучили анализ крови 35 пар, которые регулярно занимаются такими "играми". А также они проанализировали 27 людей, которые напрочь отрицают подобные занятия.

Результаты проведенного эксперимента показали, что БДСМ позитивно влияет на определенные биологические механизмы. К примеру, у участников такой практики значительно повышался уровень гормона удовольствия и кортизол. Но стоит отметить, что кортизол поднимался только в тех людей, которые были в роли "подчиненного".

У доминанта кортизол оставался на прежнем уровне, но зато повышался уровень эндоканабиноидов, которые служат неким балансом для всех процессов в организме. А также свойства эндоканабиноидов чем-то схожи с эффектом от марихуаны.

Эксперты подытожили, что эмоции и боль, которую партнер переживает в процессе БДСМ-практики, вызывает у него биологическую реакцию удовольствия. А доминанты получают больше удовольствия от контроля и силовой игры, которую получают над своим партнером.

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