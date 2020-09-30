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Главная Новости Досуг секс Действительно ли женщины с возрастом перестают хотеть секса: научное исследование
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Действительно ли женщины с возрастом перестают хотеть секса: научное исследование

Распространенный миф, который ученым удалось опровергнуть

сегодня, 15:17
Автор:

Любовь Блажко

Чтобы опровергнуть этот факт, экспертам понадобилось на протяжении 15 лет наблюдать за 3200 женщинами. Им удалось установить, что старение не так уж и негативно сказывается на сексуальном желании женщины, как принято было считать. Об этом пишет издание lux.

Действительно ли женщины с возрастом перестают хотеть секса: научное исследование

Действительно ли женщины с возрастом перестают хотеть секса. Фото: pixabay

Проведенные исследования показали, что 27 процентов пожилых женщин считают секс неотъемлемой частью своей повседневной жизни. А следующие 28 процентов опрошенных уверены, что после определенного возраста секс становится менее значимым. И почти половина участников опроса (48 процентов) заявили, что до наступления менопаузы у них было довольно высокое сексуальное влечение. Их либидо стало уменьшаться лишь после 50-60 лет.

Также ученым удалось обнаружить интересную закономерность: женщины, которые были образованными, даже на пенсии оставались поклонниками регулярной половой жизни. Можно сделать вывод, что образование позитивно влияет на женское либидо. К тому же, такие женщины меньше подвергались депрессии и имели лучшее сексуальное возбуждение, нежели остальные. 

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