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Пять видов секса, от которых женщина будет в восторге

Собрали для вас лучшую пятерку по версии женщин

3 октября 2020, 22:48 comments676
Автор:

Владимир Лавский

Не знаете, как украсить свою интимную жизнь? Хочется чего-то нового? Портал Men 24 собрал пять видов секса, которые понравятся всем женщинам. 

Пять видов секса, от которых женщина будет в восторге

Секс едва проснувшись. Конечно, приятно смотреть на женщину, когда она спит. Однако заняться любовью, когда еще не успел толком открыть глаза — ничего в мире лучше нет. Даже если это рядовой ночной поход в туалет, он может перерасти в что-то намного большее.

Животный секс. Разбудить в себе зверя может, наверное, каждый мужчина. Только этот инстинкт просыпается не всегда тогда, когда нужно. Удивите свою любимую, добавив немного грубости и страсти. Только постарайтесь не переиграть, чтобы все это не закончилось травмпунктом.

Быстрый секс. Наверное, один из самых популярных не только среди женщин, но и мужчин. Примерочные в торговых центрах, туалет в кафе или даже поездка с десятого этажа на первый — было бы желание, площадка для маневров очень большая. Главное, смотрите, чтобы рядом было поменьше камер. 

Романтический секс. Ванная с лепестками роз, ароматические свечи, интимная обстановка — такие кадры большинство девушек видят только в кино. Попытайтесь это исправить, в душе каждой иногда просыпается принцесса, которая хочет романтики и голливуда в своей квартире.

Секс-марафон. От такого формата развлечений не откажется ни одна девушка. Главное — смените обстановку, к примере, в отпуске попрактикуйтесь. А то приевшиеся чашки-ложки все равно будут отвлекать.

Как ранее сообщали "Комментарии", известная украинская певица и модель Даша Астафьева выложила фото без нижнего белья. 



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