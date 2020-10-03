Пять видов секса, от которых женщина будет в восторге

Не знаете, как украсить свою интимную жизнь? Хочется чего-то нового? Портал Men 24 собрал пять видов секса, которые понравятся всем женщинам.

Секс едва проснувшись. Конечно, приятно смотреть на женщину, когда она спит. Однако заняться любовью, когда еще не успел толком открыть глаза — ничего в мире лучше нет. Даже если это рядовой ночной поход в туалет, он может перерасти в что-то намного большее.

Животный секс. Разбудить в себе зверя может, наверное, каждый мужчина. Только этот инстинкт просыпается не всегда тогда, когда нужно. Удивите свою любимую, добавив немного грубости и страсти. Только постарайтесь не переиграть, чтобы все это не закончилось травмпунктом.

Быстрый секс. Наверное, один из самых популярных не только среди женщин, но и мужчин. Примерочные в торговых центрах, туалет в кафе или даже поездка с десятого этажа на первый — было бы желание, площадка для маневров очень большая. Главное, смотрите, чтобы рядом было поменьше камер.

Романтический секс. Ванная с лепестками роз, ароматические свечи, интимная обстановка — такие кадры большинство девушек видят только в кино. Попытайтесь это исправить, в душе каждой иногда просыпается принцесса, которая хочет романтики и голливуда в своей квартире.

Секс-марафон. От такого формата развлечений не откажется ни одна девушка. Главное — смените обстановку, к примере, в отпуске попрактикуйтесь. А то приевшиеся чашки-ложки все равно будут отвлекать.

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