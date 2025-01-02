Больше, чем просто удовольствие: какую пользу в сексе раскрыли ученые

Ученые утверждают, что секс – это не только источник удовольствия, но мощное средство для поддержания здоровья. Регулярная интимная связь имеет ряд полезных свойств, от снижения уровня холестерина до уменьшения стресса. Важным условием получения таких преимуществ является взаимное согласие обоих партнеров.

Пара в кровати. Фото: freepik

Психологиня Магали Крозе-Калисто подчеркивает, что секс активирует в мозгу центр удовольствия, что помогает снижать уровень кортизола – гормона стресса. В то же время, повышается выработка дофамина, окситоцина и эндорфинов – гормонов, которые способствуют ощущению счастья и уменьшают напряжение.

“Дофамин действует на систему вознаграждения мозга как “усилитель”. Окситоцин как гормон любви, привязанности и удовольствия защищает жизненно важные функции. А эндорфины как своего рода природный морфин успокаивают напряжение”, – объясняет Крозе-Калисто.

Французский нейробиолог Серж Столлер добавляет, что оргазм способен помочь отвлечься от негативных мнений, ведь во время него снижается мозговая активность в некоторых участках коры головного мозга. Это может иметь терапевтический эффект, снимая стресс и улучшая психологическое состояние.

Регулярный секс при условии взаимного согласия может быть отличным способом не только улучшить эмоциональное состояние, но и иметь реальные физиологические преимущества для здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкие ученые провели 12-летнее исследование, чтобы выяснить, как самооценка влияет на удовольствие от интимной жизни. Оказалось, что эти две составляющие тесно взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга: высокая самооценка улучшает качество сексуальной жизни, а гармоничные интимные отношения в свою очередь способствуют повышению уверенности в себе. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).