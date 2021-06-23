Австралийские порноактеры рассказали, почему не стоит повторять в жизни то, что вы увидели

BTC/USD
33148.58
ETH/USD
1934.99
LTC/USD
125.95
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Наверняка ты не раз предлагал девушке
совместно выполнить пару особенно воспалительных трюков с какого-нибудь фильма (например, "Сожми меня нежно-8"). И как, получалось? А знаешь почему? Секс в
порно существенно отличается от реального. И порноактеры рассказывают, в чем
суть.
Отношения (фото из открытых источников)
То, что так соблазнительно выглядит на экране, в жизни трудно выполнить или и вовсе невозможно осуществить.
Этот секрет австралийские порноактеры Люк Дин, Люси Би и Райан Джеймс раскрыли в интервью, пишет Men's Health. Люк, например, рассказал, что настоящие девушки частенько подводят его: "Эй, повторим то, что ты снимал на съемочной площадке!"
Девушка призналась, что в своей интимной жизни не стала бы воспроизводить сцены из порно. Лично ей на съемочной площадке частенько приходится терпеть боль и дискомфорт, а не получать безумное удовольствие, как может показаться.
Реальный секс неидеальный, и он не должен быть таким,
настаивает актриса. Кроме отточенной техники и всепоглощающей страсти, в нем
есть забавные моменты, нежные взгляды и то, что называют "химией",
напоминает она. А в порно все время часы тикают, нужно все делать в темпе и
ритме. Какая уж тут нежность?
Райан Джеймс тоже поддерживает коллегу.
Поэтому не стоит пытаться воспроизвести в реальной жизни то, что ты увидел в порно. Часто картина из фильмов для взрослых не имеет ничего общего с получением удовольствия.
Ранее мы сообщали, что бывшая актриса фильмов для взрослых Лана Роудс стала блогером, но не отказалась от эффектных образов. Новые снимки красавицы вызвали восторг у фанатов.
24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следит почти 15 миллионов поклонников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости