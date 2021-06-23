Австралийские порноактеры рассказали, почему не стоит повторять в жизни то, что вы увидели

Наверняка ты не раз предлагал девушке совместно выполнить пару особенно воспалительных трюков с какого-нибудь фильма (например, "Сожми меня нежно-8"). И как, получалось? А знаешь почему? Секс в порно существенно отличается от реального. И порноактеры рассказывают, в чем суть.

Отношения (фото из открытых источников)

То, что так соблазнительно выглядит на экране, в жизни трудно выполнить или и вовсе невозможно осуществить.

Этот секрет австралийские порноактеры Люк Дин, Люси Би и Райан Джеймс раскрыли в интервью, пишет Men's Health. Люк, например, рассказал, что настоящие девушки частенько подводят его: "Эй, повторим то, что ты снимал на съемочной площадке!"

"Ок, — отвечает парень, — я не против, но, поверь мне, тебе не понравится".

По его словам, то, что так соблазнительно выглядит на экране, — только фантазия.

"Многие не понимают, что чаще всего секс в порно — это то, что можно снять на конкретной площадке, а не то, что приятно любовникам", — подхватывает его мнению Люси.

Девушка призналась, что в своей интимной жизни не стала бы воспроизводить сцены из порно. Лично ей на съемочной площадке частенько приходится терпеть боль и дискомфорт, а не получать безумное удовольствие, как может показаться.





Реальный секс неидеальный, и он не должен быть таким, настаивает актриса. Кроме отточенной техники и всепоглощающей страсти, в нем есть забавные моменты, нежные взгляды и то, что называют "химией", напоминает она. А в порно все время часы тикают, нужно все делать в темпе и ритме. Какая уж тут нежность?

Райан Джеймс тоже поддерживает коллегу.

"Ребята, вот что я хочу вам сказать: не надо повторять то, что вы увидели в порно, только потому, что это имеет хороший вид. Если ваша партнерша не хочет чего-то делать, она не должна объяснять вам, почему вдруг. Выбирайте то, что нравится обоим".

Также он сказал, что во время съемок "речь идет не о сексуальном желании актеров, а о том, чтобы хорошо выглядеть в кадре".

Поэтому не стоит пытаться воспроизвести в реальной жизни то, что ты увидел в порно. Часто картина из фильмов для взрослых не имеет ничего общего с получением удовольствия.

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