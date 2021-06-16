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Главная Новости Досуг саморазвитие Японцы придумали, как наушниками измерять уровень алкоголя в организме
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Японцы придумали, как наушниками измерять уровень алкоголя в организме

На степень опьянения указывает свет, испускаемый датчиками

сегодня, 03:51
Автор:

Ольга Чародий

Японские инженеры установили в пару наушников датчики паров этанола и смогли определить уровень алкоголя в крови троих мужчин. Добровольцы согласились участвовать в исследовании и выпивать в течение 2,5 часа.

Японцы придумали, как наушниками измерять уровень алкоголя в организме

Уровень алкоголя (фото из открытых источников)

Как пишет EurekAlert, датчики реагировали на пары, которые выделяются через кожу ушей. Показатели не отличались от тех, что показывал алкотестер, который определяет концентрацию алкоголя при выдохе в мундштук. Это значит, что наушники могут стать альтернативным драгера. Их плюс в неинвазивности. На степень опьянения указывает свет, испускаемый датчиками. Чем оно интенсивнее, тем больше спирта в крови. До этого ученые пытались разработать технологию, которая будет считывать уровень алкоголя по парам этанола, выделяемые кожей рук. Но точность тогда была в два раза ниже, чем в случае с наушниками.

Как сообщали ранее специалисты назвали пиво наиболее вредным алкогольным напитком, при чем его вред зависит не от крепости. Почему нельзя злоупотреблять хмельным напитком. Согласно новым исследованиям, главная опасность пива заключается в компонентах, дающих напитку вкус и пену. Это касается хмеля, который во время дозревания способен вытягивать из почвы вредные элементы, по типу кобальта и других металлов. 

Такие компоненты увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при сильном злоупотреблении и отравлении иногда приводят к летальному исходу. Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца обнаружили допустимую для человека суточная доза кобальта. Кроме того, употребления пива провоцирует увеличение веса, что также вредно для здоровья. 


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Источник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/sr-eem060321.php
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