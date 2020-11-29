Взрыв кита после смерти: ТОП 5 видео очевидцев

Каждый год около 2000 китов застревают на берегу. Ученые не могут однозначно объяснить причину этого явления. Как правило, это связано с охотой близко у берега, погодными условиями и даже плохим самочувствием особи. Почему взрываются киты на берегу?

Фото: из открытых источников

Например, синий кит, когда умирает в дикой природе, он опускается на дно океана, где его в конечном итоге съедают акулы, рыбы и крошечных черви. Этот процесс разложения может длиться до 30 лет — это естественно и более чем экологично, как сообщают специалисты.

Когда кита выбрасывает на берег, такая "роскошная" смерть ему не светит. Газ накапливается внутри кита, когда содержимое его желудка начинает разлагаться; из-за его толстого, жесткого жира и кожи он не может быть выпущен. Взрыв туши кита происходит, когда тепло и собственный веса кита приводят к закрытию некоторых отверстий, что еще больше усугубляет проблему. По словам морского биолога Эндрю Талера, взрывающийся кит — "один из худших запахов в мире".

Это явление наблюдается не только у китов — накопление и последующее выделение газа происходит у большинства животных, когда они разлагаются. Но поскольку киты намного крупнее, взрыв более заметен.

ТОП 5 видео взрывающихся китов:





Ранее "Комментарии" писали о 30 лучших фильмов за последнее десятилетие.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!