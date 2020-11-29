kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.11.2020

BTC/USD

17668.91

ETH/USD

536.94

LTC/USD

72.41

НБУ 29.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Взрыв кита после смерти: ТОП 5 видео очевидцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв кита после смерти: ТОП 5 видео очевидцев

Почему киты взрываются после смерти?

сегодня, 02:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Каждый год около 2000  китов застревают на берегу. Ученые не могут однозначно объяснить причину этого явления. Как правило, это связано с охотой близко у берега, погодными условиями и даже плохим самочувствием особи. Почему взрываются киты на берегу?

Взрыв кита после смерти: ТОП 5 видео очевидцев

Фото: из открытых источников

Например, синий кит, когда умирает в дикой природе, он опускается на дно океана, где его в конечном итоге съедают акулы, рыбы и крошечных черви. Этот процесс разложения может длиться до 30 лет — это естественно и более чем экологично, как сообщают специалисты. 

Когда кита выбрасывает на берег, такая "роскошная" смерть ему не светит. Газ накапливается внутри кита, когда содержимое его желудка  начинает разлагаться; из-за его толстого, жесткого жира и кожи он не может быть выпущен. Взрыв туши кита происходит, когда тепло и собственный веса кита приводят к закрытию некоторых отверстий, что еще больше усугубляет проблему.  По словам морского биолога Эндрю Талера, взрывающийся кит — "один из худших запахов в мире".

Это явление наблюдается не только у китов — накопление и последующее выделение газа происходит у большинства животных, когда они разлагаются. Но поскольку киты намного крупнее, взрыв более заметен.

ТОП 5 видео взрывающихся китов:

 


 

 

 

Ранее "Комментарии" писали о 30 лучших фильмов за последнее десятилетие.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wired.co.uk/article/why-do-whales-explode#:~:text=But%20why%20do%20they%20explode,and%20tiny%20bone%2Deating%20worms.&text=Gas%20builds%20up%20inside%20the,it%20can't%20be%20released.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ