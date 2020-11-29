Взрыв кита после смерти: ТОП 5 видео очевидцев

Язык
Coinspot 29.11.2020
BTC/USD
17668.91
ETH/USD
536.94
LTC/USD
72.41
НБУ 29.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Каждый год около 2000 китов застревают на берегу. Ученые не могут однозначно объяснить причину этого явления. Как правило, это связано с охотой близко у берега, погодными условиями и даже плохим самочувствием особи. Почему взрываются киты на берегу?
Фото: из открытых источников
Например, синий кит, когда умирает в дикой природе, он опускается на дно океана, где его в конечном итоге съедают акулы, рыбы и крошечных черви. Этот процесс разложения может длиться до 30 лет — это естественно и более чем экологично, как сообщают специалисты.
Когда кита выбрасывает на берег, такая "роскошная" смерть ему не светит. Газ накапливается внутри кита, когда содержимое его желудка начинает разлагаться; из-за его толстого, жесткого жира и кожи он не может быть выпущен. Взрыв туши кита происходит, когда тепло и собственный веса кита приводят к закрытию некоторых отверстий, что еще больше усугубляет проблему. По словам морского биолога Эндрю Талера, взрывающийся кит — "один из худших запахов в мире".
Это явление наблюдается не только у китов — накопление и последующее выделение газа происходит у большинства животных, когда они разлагаются. Но поскольку киты намного крупнее, взрыв более заметен.
ТОП 5 видео взрывающихся китов:
Ранее "Комментарии" писали о 30 лучших фильмов за последнее десятилетие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости