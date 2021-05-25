В ВОЗ объяснили, почему нельзя работать сверхурочно

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о смертельной опасности регулярной переработки. О вреде сверхурочной работы рассказали в свежем докладе ВОЗ и Международной организации труда (МОТ). Так в докладе говорится, что опасный порог — 55 рабочих часов в неделю. После этого у работника могут начаться проблемы со здоровьем.

Работа (фото из открытых источников)

"Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с рабочей неделей в 35-40 часов", — говорят в ВОЗ.

Ученые отмечают, что в 2016 году 398 000 человек умерли от инсульта и 347000 от болезни сердца. Эти смерти организация связывает именно со сверхурочной работой.

Эксперты отмечают, что особенно сильно переработка отражается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. При этом количество лиц, которые много работают, растет и составляет сейчас 9% населения мира.

"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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