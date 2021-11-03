В эти популярные мифы о витамине С стоит перестать верить

Польза витамина С заключается не только в укреплении иммунной защиты организма, борьбе с разными вирусами, но и в поддержке нашей красоты. Давайте разбираться, все ли нам известно о витамине С – истина, и не вредим ли мы себе и другим, следуя некоторым "проверенным советам", пишет zds.

Витамин. Фото: https://maximum.fm

Витамин С может накапливаться в организме

Люди уверены, что могут есть килограммами цитрусовые или пропить курс витаминов, и этого должно хватить надолго. К сожалению, это не так. Витамин С быстро растворяется в жидкостях и выводится из организма в процессе обмена веществ. Но эта проблема решается легко: рацион должен быть сбалансированным.

Витамин С разрушает зубную эмаль

Витамин С содержится во многих цитрусовых, а эти фрукты обладают высокой кислотностью и действительно могут влиять на состояние эмали зубов. Но для разрушительных действий такой кислоты нужно каждый день в течение многих месяцев пить каждое утро лимонный сок.

Витамин С нужен всем

Следующий миф касается информации, что витамин С нужен всем, его нужно употреблять в большом количестве. Действительно, аскорбиновая кислота необходима для каждого из нас, однако следует учитывать суточную потребность в ней. Детям до 6 лет достаточно 50 мг/сут, подросткам примерно 75 мг/сут, а взрослым рекомендуется не более 100 мг/сут.

Напомним, по словам нутрициолога Оксаны Соколовой, необходимыми для организма являются витамин D, витамины группы А и Е, а также Омега 3. О других витаминах, которые можно приобрести в аптеке, специалист рассказала в эфире телеканала "Украина 24". Кроме того, нутрициолог советует принимать Цинк, Селен и витамины группы В. "Цинк и Селен – это те микроэлементы, которые помогают создать нам базу для иммунитета. Сейчас люди часто говорят, что им не хватает энергии, поэтому витамины группы B дают как раз эту энергию", — объяснила Соколова.

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