Ученые выяснили, где именно на Земле мог располагаться рай

Райский сад или Эдем — это совершенное место — идеальное, красивое, светлое и лишенное всякого негатива. Именно так можно представить себе Рай если обратить свое внимание на библейские Писания. Однако современные ученые решили на самом деле выяснить, где мог бы располагаться Эдем на нашей Земле, вернее его "земной" протатип.

Рай/ Иллюстрационное фото

Об этом сообщает издание IFLScience.



Если отталкиваться от информации, которую можно найти в Библии, то становится известно, что из Эдема выходила река и разделялась на четыре речки - Фисон, Гихон (Геон), Хиддекель (Тигр) и Евфрат. Райский сад находился именно в том месте, где эти реки сливаются вместе. Две из этих рек известны — это Тигр и Евфрат. Они берут начало на территории Турции, затем протекают через Сирию и Ирак и впадают в Персидский залив. Однако остается непонятным, что это за реки — Пишон и Гихон, а значит территория Сирии и Ирака отпадает.

Если же подходить к вопросу с другой стороны и вспомнить, что колыбелью человечества принято считать Африку, то ученые предположили, что райский сад располагался именно на этой территории.

Исследовав множественные тексты и карты ученые пришли к выводу, что Райский сад находился на территории современной Южной Африки и Эфиопии.

Стоит отметить, что именно здесь были найдены археологические артефакты, возраст которых превышает три миллиона лет. Также здесь находится самая большой концентрации останков человеческих предков в мире.

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