Ученые рассказали, в какой момент формируется личность человека

Впервые ученые обнаружили, что функциональные связи мозга, влияют на поведение человека, развиваются в течение первого месяца жизни.

Дети (фото из открытых источников)

Коллектив психологов из США и Германии исследовал мозг детей. Для этого они использовали инфракрасную спектроскопию, а также анкетирование родителей для оценки темперамента ребенка по определенным критериям, пишет verywellmind.

Команда изучила три функциональные сети мозга, участвующие в контроле эмоций, внимания, познании и других процессах в первый месяц жизни. Психологи стремились выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на темперамент ребенка.

Оказалось, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. И если что-то идет не так, то соответственно, закладываются предпосылки для развития депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств, которые, вероятно, берут свое начало именно в детстве.

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