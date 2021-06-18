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Главная Новости Досуг саморазвитие Ученые рассказали, в какой момент формируется личность человека
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Ученые рассказали, в какой момент формируется личность человека

Функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека

сегодня, 05:20
Автор:

Ольга Чародий

Впервые ученые обнаружили, что функциональные связи мозга, влияют на поведение человека, развиваются в течение первого месяца жизни.

Ученые рассказали, в какой момент формируется личность человека

Дети (фото из открытых источников)

Коллектив психологов из США и Германии исследовал мозг детей. Для этого они использовали инфракрасную спектроскопию, а также анкетирование родителей для оценки темперамента ребенка по определенным критериям, пишет verywellmind.

Команда изучила три функциональные сети мозга, участвующие в контроле эмоций, внимания, познании и других процессах в первый месяц жизни. Психологи стремились выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на темперамент ребенка.

Оказалось, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. И если что-то идет не так, то соответственно, закладываются предпосылки для развития депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств, которые, вероятно, берут свое начало именно в детстве.

Как сообщали ранее то, что путешествия помогают человеку развиваться, расширять кругозор и заводить новые знакомства, знают все. Но недавнее исследование ученых из Стэнфорда доказало, что поездки способны изменить и тип личности.Специалисты выяснили, что постоянные путешествия положительно влияют на человека и способны превратить его из интроверта (человека, погруженного в свой внутренний мир — ред. авт.) в экстраверта, который максимально взаимодействует с окружающим миром. Люди, которые посещают общественные места, а не сидят в четырех стенках, более открытие, общительные и дружелюбные. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что следует знать любителям авиапутешествий. 




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Источник: https://www.verywellmind.com/personality-development-2795425
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