Ученые рассказали, в какой момент формируется личность человека

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Ольга Чародий
Впервые ученые обнаружили, что функциональные связи мозга,
влияют на поведение человека, развиваются в течение первого месяца жизни.
Дети (фото из открытых источников)
Коллектив психологов из США и Германии исследовал мозг детей.
Для этого они использовали инфракрасную спектроскопию, а также анкетирование
родителей для оценки темперамента ребенка по определенным критериям, пишет
verywellmind.
Команда изучила три функциональные сети мозга, участвующие в
контроле эмоций, внимания, познании и других процессах в первый месяц жизни.
Психологи стремились выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на
темперамент ребенка.
Оказалось, что функциональные связи мозга развиваются с рождения, формируя личность человека. И если что-то идет не так, то соответственно, закладываются предпосылки для развития депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств, которые, вероятно, берут свое начало именно в детстве.
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