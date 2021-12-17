Ученые рассказали, какой именно шоколад улучшает настроение и сколько его нужно есть

Наверное, всем говорили, что для улучшения настроения можно съесть несколько кусочков шоколада. Однако для этого подойдет не весь шоколад. Подробности – в нашем материале. Как пишет Journal of Nutritional Biochemistry, здоровые взрослые, которые съедали в день в общей сложности 30 граммов темного шоколада из 85% содержания, были более счастливы по сравнению со здоровыми взрослыми, которые ели шоколад с меньшим содержанием какао или вообще не ели его.

Шоколад - фото из открытых источников

Ученые пришли к выводу, что улучшение настроения было связано с микробными изменениями в кишечнике. Они объяснили, что выбирая шоколад, следует покупать его с высоким содержанием какао (темный), потому что такой шоколад содержит меньше сахара, жира и других добавок, таких как красители и пальмовое масло.



"Какао, используемое в производстве шоколада, является мощными антиоксидантами, содержащимися в растениях, которые, как известно, поддерживают иммунную систему и снижают риск таких заболеваний как рак, деменция, артрит, болезни сердца и инсульт", — говорится в исследовании.

Свои выводы эксперты основывают на наблюдении за 46 участниками "сладкого эксперимента", которые в его рамках были поделены на три группы. Одни потребляли 30 граммов в день 85% какао-шоколада, другие ели 30 граммов в день 70% какао-шоколада, наконец представители третьей группы вообще не употребляли шоколад ежедневно в течение трех недель. Состояние настроения участников измерялось с помощью шкалы положительных и негативных воздействий (PANAS), психологической шкалы, указывающей на положительные или отрицательные состояния настроения.

Напомним, для любителей расслабиться с бокалом красного вина и плиточкой шоколада есть хорошая новость. Компания Oreo совместно с винным брендом Barefoot Wine представила уникальную новинку — вино со вкусом известного шоколадного печенья. Напиток под названием Barefoot x Oreo Thins Red Blend включает в себя тонкие нотки дуба, ежевики, темной вишни и более выраженные вкусы шоколада, печенья и сливок. Необычное вино появится в продаже с 9 декабря, но в ограниченном количестве. Приобрести его можно будет на официальном сайте Barefoot Wine за 25 долларов (677 гривен).

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