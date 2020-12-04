Ученые опровергали известные мифы о воде

Ученые заявили, что существует несколько неподтвержденных мифов о воде, которые взяли за жизненное правило миллионы людей.

ФОТО: Из открытых источников

Ученые скептично относятся к ряду утверждений о воде.

Например, нет исследований о том, сколько воды нужно выпивать за день. По словам экспертов, лучше всего ориентироваться на чувство жажды в не литрах высотой воды. Рекомендация Американского совета по питанию, которую применяют без уточнения. А уточнение следующее: "существенная часть этого количества содержится в пище".

С пищей мы получаем не менее 22% воды.

Кроме того, ученые советуют пить именно воду, а не другие напитки. На самом деле водный баланс исполняется и другими жидкими напитками, пишет the-village. Кроме того, лучше пить больше. На самом деле большое количество воды создает излишнюю нагрузку на почки и другие органы. Надо пить воду с лимоном. Нет данных о ее полезности, она просто кислее.

Напомним, "Комментарии" писали, что специалисты сделали сенсационное заявление: на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Они предполагают, что она может распределяться по всей ее поверхности.



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