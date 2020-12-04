Ученые опровергали известные мифы о воде

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Ольга Чародий
Ученые заявили, что существует несколько неподтвержденных мифов о воде, которые взяли за жизненное правило миллионы людей.
ФОТО: Из открытых источников
Ученые скептично относятся к ряду утверждений о воде.
Например, нет исследований о том, сколько воды нужно выпивать за день. По словам экспертов, лучше всего ориентироваться на чувство жажды в не литрах высотой воды. Рекомендация Американского совета по питанию, которую применяют без уточнения. А уточнение следующее: "существенная часть этого количества содержится в пище".
С пищей мы получаем не менее 22% воды.
Кроме того, ученые советуют пить именно воду, а не другие напитки. На самом деле водный баланс исполняется и другими жидкими напитками, пишет the-village. Кроме того, лучше пить больше. На самом деле большое количество воды создает излишнюю нагрузку на почки и другие органы. Надо пить воду с лимоном. Нет данных о ее полезности, она просто кислее.
Напомним, "Комментарии" писали, что специалисты сделали сенсационное заявление: на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Они предполагают, что она может распределяться по всей ее поверхности.
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