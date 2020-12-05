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Ты в правильном месте: пять верных признаков того, что ты в восторге от своей работы

Тебе крупно повезло, если обнаружил у себя хотя бы некоторые из этих признаков

сегодня, 09:41
Автор:

Павел Зинченко

Многие люди страдают от того, что им не нравится их работа. Но есть и везунчики, которые попали куда надо, и не представляют своей жизни без любимой работы. Сегодня мы расскажем тебе о пяти моментах, которые помогут тебе понять, насколько ты в восторге от своей работы.

Ты в правильном месте: пять верных признаков того, что ты в восторге от своей работы

ФОТО: Женский журнал Клео

Видишь результат

Ничто не радует так, как результат твоего труда. Особенно, если этот результат достойно оценен. А еще круто, если о сделает мир лучше, а людей добрее.

Растешь как профессионал

На любимой работе всегда хочется расти и развиваться. При чем делать это с радостью, тратя время отдыха на различные лекции и семинары.

Говоришь о работе вне работы

Ты живешь своей работой, если думаешь о ней даже во время отдыха. Немногие могут похвастаться таким отношением к труду. Но будь осторожен. Далеко не всем повезло так, как тебе. Поэтому тебя могут попросить заткнуться и прекратить болтовню о работе.

Восхищаешься работой коллег

Важный показатель отношения к работе — это взаимодействие с коллегами. Ты действительно любишь свою работу, если радуешься их успехам, любишь работать плечем к плечу с ними и всегда готов прикрыть в случае проблемы.

Не боишься понедельника

Не начинаешь каждого воскресного вечера стонать "блин, завтра понедельник"? Это еще один признак того, что с местом работы ты не ошибся. Пока другие страдают в начале рабочей недели, ты действительно берешь от жизни все и движешься к успеху.

Если все выше сказанное о тебе, то мы тебя поздравляем — ты находишься на любимой работе. Также издание "Комментарии" расскажет о  пяти верных признаках того, что твой коллега псих.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/756048-ljubimaja-rabota-10-sposobov-uznat-ee-izdaleka
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