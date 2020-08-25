Пять верных признаков того, что твой коллега псих

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Павел Зинченко
В условиях карантина многие из нас уже долгое время работают на удаленке. Но, тем не менее, это не исключило необходимости общения с коллегами. Твои коллеги - это такие же люди, как и ты. Ты не хуже и не лучше их. Но среди твоих коллег по работе может затаиться настоящий псих, и сегодня, с помощью портала mport, мы подскажем тебе, как распознать этого человека и вовремя принять меры.
Отличный собеседник
Псих никогда себя не выдаст. Этот человек отлично к себе располагает. Он рассказывает веселые и интересные, но всегда убедительные истории — именно так ненормальные к себе и располагают.
Высокая самооценка
Она просто не знает границ. Для психа нет общих правил законов и морали. Только те, которые он сам себе придумал.
Лжец / карьерист
Психу совсем нетрудно солгать, чтобы добиться своей цели. Интересов других для него не существует. При необходимости он пойдет по трупам.
Манипуляторы
Психи прекрасно манипулируют, уклоняются и обманывают. Благодаря этому они держатся на плаву. В случае неудачи всю вину свалят на других.
Отсутствие чувства вины / раскаяния
В лексиконе психа нет такого понятия как совесть. Психи не испытывают угрызений совести. Они не чувствуют своей вины даже если причинили боль близким людям.
Присмотрись к своим коллегам. Вдруг ты вычислишь кого-то из них? Не забудь прислушаться и к самому себе. Может этим психом являешься ты.? Также издание "Комментарии" расскажет, как проводят свои выходные успешные люди.
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