Три навыка, необходимые для успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса

Harvard Business School Online определила 3 главных навыка, без которых никак нельзя обойтись успешному человеку в 2021 году. Это грамотность в области науки о данных (data science), лидерство в условиях кризиса и понимание мировой экономики, передает inc.

Грамотность в области науки о данных

Эта наука поможет участвовать в важных обсуждениях в компании или предлагать варианты действий на основе данных. С помощью этого навыка вы сможете разработать гипотезу, проверить её с помощью анализа и сделать выводы. Сейчас существует множество способов, которые помогут изучить основы данной науки. Например, книги или YouTube.

Лидерство во время кризиса

Историк Гарвардской школы бизнеса Нэнси Коэн объяснила, что в такое непростое время нужно уметь вывести всю свою команду из кризиса. Также она рассказала, какими навыками должны обладать истинные лидеры:

- умение признать собственные ошибки и признание неопределенности в некоторых ситуациях;

- умение чувствовать настроение команды и регулярно поднимать ее моральный дух.

Понимание мировой экономики

Определение Investopedia гласит, что "экономика фокусируется на действиях людей и поиске наиболее оптимального уровня выгоды или целесообразности". Поэтому вовсе неудивительно, что есть так много факторов, которые могут повлиять на действия людей.

Если вы будете понимать, почему так происходит и видеть четкую взаимосвязь, то сможете объяснить, казалось бы, несвязанные между собой вещи.

