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Три навыка, необходимые для успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса

Важно инвестировать время и деньги в приобретение критически важных навыков

сегодня, 21:56
Автор:

Любовь Блажко

Harvard Business School Online определила 3 главных навыка, без которых никак нельзя обойтись успешному человеку в 2021 году. Это грамотность в области науки о данных (data science), лидерство в условиях кризиса и понимание мировой экономики, передает inc. 

Три навыка, необходимые для успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса

С чего начать, чтобы стать успешным. Фото: unsplash

Грамотность в области науки о данных

Эта наука поможет участвовать в важных обсуждениях в компании или предлагать варианты действий на основе данных. С помощью этого навыка вы сможете разработать гипотезу, проверить её с помощью анализа и сделать выводы. Сейчас существует множество способов, которые помогут изучить основы данной науки. Например, книги или YouTube. 

Лидерство во время кризиса

Историк Гарвардской школы бизнеса Нэнси Коэн объяснила, что в такое непростое время нужно уметь вывести всю свою команду из кризиса. Также она рассказала, какими навыками должны обладать истинные лидеры: 

- умение признать собственные ошибки и признание неопределенности в некоторых ситуациях;

- умение чувствовать настроение команды и регулярно поднимать ее моральный дух. 

Понимание мировой экономики

Определение Investopedia гласит, что "экономика фокусируется на действиях людей и поиске наиболее оптимального уровня выгоды или целесообразности". Поэтому вовсе неудивительно, что есть так много факторов, которые могут повлиять на действия людей. 

Если вы будете понимать, почему так происходит и видеть четкую взаимосвязь, то сможете объяснить, казалось бы, несвязанные между собой вещи. 

Как сообщало издание "Комментарии", как улучшить память. На просторах интернета можно найти много информации о том, как улучшить свою память. Однако не все методы могут подтвердить свою эффективность, поэтому крайне важно найти надежный источник информации. Секретом исключительной памяти поделилась нейропсихолог Ильва Эстбю, написав вместе со своей сестрой Хильдой Эстбю целую книгу на эту тему. Книга называется Adventures in Memory: The Science and Secrets of Remembering and Forgetting, передает inc. 



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Источник: https://www.fastcompany.com/90594576/these-are-the-3-skills-you-need-to-succeed-in-2021
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