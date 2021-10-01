Три лучших травяных чая для похудения

В сети описали отличный способ сбросить лишний вес. Благодаря смеси трав, которые обладают лечебными свойствами, эти настои могут помочь позаботиться о вашей фигуре и даже о ваших нервы. Для устранения ненужных килограммов рекомендуется не только соблюдать диету, но и использовать чаи для похудения. Об этом пишет dietcenter.

Чай для похудения - фото из открытых источников





Чай из шиповника. Время вспомнить знакомый с детства вкус чая из шиповника! Оказывается, именно шиповник обладает свойством заглушать чувство голода. Его полезно пить за 30-40 минут до еды, тогда вы точно съедите меньше. Кроме того, в шиповнике много витамина С, он благотворно влияет на иммунную систему, а снижает уровень холестерина в крови.





Яблочный чай. Замечали, что, когда съесть яблоко, уже через полчаса аппетит разыгрывается с невероятной силой? Так вот, если вы будете пить теплый яблочный чай, то эффект получится обратным. Лучше всего для этого напитка подходят кислые сорта яблок: вам понадобится небольшой плод, который нужно нарезать тонкими ломтиками, добавить немного обычного черного чая и заварить кипятком. Вы можете пить его 2-3 раза в день за час до еды.





Зеленый чай. Это эффективный антиоксидант, который растворяет жир, сокращает всасывание жирных кислот и снижает уровень холестерина.





Напомним, американские специалисты уверены, что простая здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, консервантов и нездоровых жиров — это все, что нужно для поддержания здоровья и стройности вашего тела. Поэтому они определили пять продуктов, которые помогут ускорить процесс снижения веса.

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