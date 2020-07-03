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Главная Новости Досуг саморазвитие Спорт для лидеров: чему может научить бег
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Спорт для лидеров: чему может научить бег

Беговые тренировки могут развить в нас сразу несколько полезных качеств

сегодня, 15:59
Автор:

Павел Зинченко
Спорт для лидеров: чему может научить бег

Спорт способен приучить нас к полезным привычкам, которые со временем станут не только частью наших тренировок, но и повседневной жизни. Постоянные тренировки воспитывают в нас качества, которые будут также полезны на работе. Сегодня мы расскажем тебе, как именно могут повлиять на твою успешность постоянные беговые тренировки. В этом нам поможет портал mport.

Целеустремленность

Системные занятия помогут тебе следить за прогрессом и отмечать свои успехи. Занимаясь бегом ты со временем начнешь набрасывать себе лишние километр или два. Со временем такая привычка повышать планку коснется и других сфер твоей жизни, в первую очередь работы или бизнеса. Иными словами - бег мотивирует ставить цели и достигать их.

Ты в ответе за результат

Занимаясь бегом ты тратишь свое время и физические ресурсы. Ты осознаешь, что кроме тебя никто не повлияет на твой результат. Такое понимание со временем переносится и на карьеру.

Самодисциплина

Режим, который включает в себя строгое питание, отдых, сон, и регулярные тренировки. Сначала это очень тяжело. Но со временем ты втягиваешься. А затем и планирование рабочего дня становятся повседневным явлением. Однажды, проснувшись утром, ты поймешь, что такая дисциплина — это не ограничения, это способность не делать лишних движений, освободить время для важных дел.

Бег научит тебя не только достигать успеха, но и ставить перед собой новые интересные цели. Также издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит слушать музыку во время бега.


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