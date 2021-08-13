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Главная Новости Досуг саморазвитие Специалисты напомнили о вредных последствиях недосыпания
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Специалисты напомнили о вредных последствиях недосыпания

огда тело не получает достаточного отдыха, оно пытается это как-то компенсировать

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

Для многих из нас лечь спать позже обычного стало настолько обыденным явлением, что мы не обращаем на это внимания. А зря. Оказывается, недосыпание отнимает у человека годы жизни. Сонливость может подвести нас на работе, учебе, нанести ущерб отношениям, стать причиной внезапных вспышек гнева и депрессии и даже представлять угрозу жизни, пишет regnum.

Специалисты напомнили о вредных последствиях недосыпания

Недосыпание (фото из открытых источников)

Как недосыпание влияет на ваш организм?

Снижен иммунитет. Именно когда мы спим, кора головного мозга обрабатывает всю информацию, поступившую от внутренних органов, и запускает восстановительные процессы. Если сна мало, организм не успевает латать дыры, как следствие, мы становимся легкой мишенью для инфекций и различных заболеваний.

Старение. Мелатонин не просто так называют гормоном молодости, этот мощный антиоксидант участвует в процессах метаболизма, регулирует деятельность эндокринной системы. Дефицит сна лишает нас красоты и долголетия.

Лишний вес. Когда тело не получает достаточного отдыха, оно пытается это как-то компенсировать. В первую очередь — подобрать питательных веществ. Мы начинаем переедать. А нарушенный метаболизм не позволяет качественно перерабатывать съеденные калории. Итог — удар по фигуре.

Напомним, вокруг пива ведется много дискуссий, одни ученые говорят о его пользе для здоровья, а другие — перечисляют его вредные свойства. Так или иначе, увлекаться хмельным напитком точно не стоит. Но недавно ученые нашли у пива еще одну неожиданную способность. Исследователи отметили, что алкогольный напиток обладает высокой пищевой ценностью, в его составе есть витамины, минералы, антиоксидантные вещества, которые способны поддерживать и улучшать работу иммунной систем.


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Источник: https://regnum.ru/news/2465540.html
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