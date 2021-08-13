Специалисты напомнили о вредных последствиях недосыпания

Для многих из нас лечь спать позже обычного стало настолько обыденным явлением, что мы не обращаем на это внимания. А зря. Оказывается, недосыпание отнимает у человека годы жизни. Сонливость может подвести нас на работе, учебе, нанести ущерб отношениям, стать причиной внезапных вспышек гнева и депрессии и даже представлять угрозу жизни, пишет regnum.

Недосыпание (фото из открытых источников)

Как недосыпание влияет на ваш организм?

Снижен иммунитет. Именно когда мы спим, кора головного мозга обрабатывает всю информацию, поступившую от внутренних органов, и запускает восстановительные процессы. Если сна мало, организм не успевает латать дыры, как следствие, мы становимся легкой мишенью для инфекций и различных заболеваний.

Старение. Мелатонин не просто так называют гормоном молодости, этот мощный антиоксидант участвует в процессах метаболизма, регулирует деятельность эндокринной системы. Дефицит сна лишает нас красоты и долголетия.

Лишний вес. Когда тело не получает достаточного отдыха, оно пытается это как-то компенсировать. В первую очередь — подобрать питательных веществ. Мы начинаем переедать. А нарушенный метаболизм не позволяет качественно перерабатывать съеденные калории. Итог — удар по фигуре.

Напомним, вокруг пива ведется много дискуссий, одни ученые говорят о его пользе для здоровья, а другие — перечисляют его вредные свойства. Так или иначе, увлекаться хмельным напитком точно не стоит. Но недавно ученые нашли у пива еще одну неожиданную способность. Исследователи отметили, что алкогольный напиток обладает высокой пищевой ценностью, в его составе есть витамины, минералы, антиоксидантные вещества, которые способны поддерживать и улучшать работу иммунной систем.

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