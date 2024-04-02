В новейшем исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС), раскрыты неожиданные тенденции веры в астрологию, экстрасенсорные способности и тарологию среди украинцев. Проведенный с 17 февраля по 5 марта 2024 года опрос показал, что значительная часть населения верят в мистический.

Сколько украинцев верит в мистическое

Опрос выявил, что 35% украинцев верят в астрологию, 25% – экстрасенсорные способности, а 15% – тарологию. Женщины занимают лидирующее положение в этих верованиях, из 49% поклонниц по сравнению с 36% мужчин, разделяющих подобные убеждения. Интересно, что возрастная динамика показывает рост веры в мистический возраст, от 26% среди людей младше 30 лет до 51% среди лиц в возрасте 60 лет и старше.

Экономический статус также влияет на уровень веры в мистическое, с 34% среди респондентов с высоким уровнем достатка, которые верят в мистическое, против 65% среди тех, кто имеет очень низкий уровень изобилия. Такая диспропорция подчеркивает влияние экономических обстоятельств на поиск утешений и ответов в мистических верованиях.

Исследование отмечает, что кризисные и психологически сложные периоды, как на общественном, так и на личностном уровнях, способствуют росту интереса к астрологии, экстрасенсорным способностям и тарологии. Взрывное развитие цифровых технологий значительно упрощает доступ к этим практикам, увеличивая их популярность и приемлемость.

Социологи подчеркивают, что не стоит клеймить тех, кто верит в мистическое, учитывая масштабы таких верований. Они обращают внимание на сложность основ веры и потенциальные риски для людей в сложных жизненных обстоятельствах, которые могут оказаться жертвами недобросовестных лиц.

Опрос был проведен с помощью телефонных интервью среди 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше, представлявших все регионы Украины, за исключением АР Крым. Выборка не включала жителей территорий, не контролируемых правительством Украины, и выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.