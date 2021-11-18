Сколько чашек кофе и чая полезно пить в день

Холодное время года вдохновляет чаще заваривать чай и начинать мрачные утренники с крепкого кофе. Но сколько чашек этих напитков можно пить в день – читайте дальше.

Кофе (фото из открытых источников)

Ни для кого не секрет, что кофе положительно влияет на состояние организма, если употреблять его без фанатизма. Поэтому китайские ученые решили определить, сколько кофе и чая, который тоже содержит кофеин, полезно употреблять за день, чтобы снизить риски развития деменции и инсульта, пишет Daily Mail. Для этого исследователи в течение 10 лет отслеживали самочувствие и предпочтение в горячих напитках среди 500 добровольцев. Оказалось, что те испытуемые, которые за день пили 2 чашки чая и 2 чашки кофе, втрое реже страдали от инсультов. А вероятность ухудшения когнитивных функций с возрастом у них сократилась на 28%.

К слову, положительный эффект наблюдался и среди тех, кто предпочитал только чай или кофе. Но следует отметить, что увеличение количества чашек этих напитков не улучшает ситуацию, а может только поднять риски развития различных недугов.

Почему напитки с кофеином оказывают благоприятное воздействие на организм? Ученые предполагают, что это благодаря полифенолам, также содержащимся в какао и чернике.

Напомним, говоря о кофеине, первое, что приходит на ум, так это кофе, ведь напиток является лидером по содержанию этого "бодрящего" вещества. Однако, кофеин можно найти и в других продуктах. Каких именно? Природный стимулятор также содержится в чае, в зеленых сортах его намного больше, чем в черных. В зависимости от сорта и вида, 150 мл напитка содержат от 20 до 65 мг кофеина. Также вещество присутствует в черном и молочном шоколаде (на 100 г продукта приходится около 30 мг кофеина). Именно поэтому после нескольких ломтиков шоколада мы можем почувствовать приливы сил и энергии.

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