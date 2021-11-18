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Сколько чашек кофе и чая полезно пить в день

Для этого исследователи в течение 10 лет отслеживали самочувствие и предпочтение в горячих напитках среди 500 добровольцев

сегодня, 06:52
Автор:

Ольга Чародий
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Холодное время года вдохновляет чаще заваривать чай и начинать мрачные утренники с крепкого кофе. Но сколько чашек этих напитков можно пить в день – читайте дальше.

Сколько чашек кофе и чая полезно пить в день

Кофе (фото из открытых источников)

Ни для кого не секрет, что кофе положительно влияет на состояние организма, если употреблять его без фанатизма. Поэтому китайские ученые решили определить, сколько кофе и чая, который тоже содержит кофеин, полезно употреблять за день, чтобы снизить риски развития деменции и инсульта, пишет Daily Mail. Для этого исследователи в течение 10 лет отслеживали самочувствие и предпочтение в горячих напитках среди 500 добровольцев. Оказалось, что те испытуемые, которые за день пили 2 чашки чая и 2 чашки кофе, втрое реже страдали от инсультов. А вероятность ухудшения когнитивных функций с возрастом у них сократилась на 28%.

К слову, положительный эффект наблюдался и среди тех, кто предпочитал только чай или кофе. Но следует отметить, что увеличение количества чашек этих напитков не улучшает ситуацию, а может только поднять риски развития различных недугов.

Почему напитки с кофеином оказывают благоприятное воздействие на организм? Ученые предполагают, что это благодаря полифенолам, также содержащимся в какао и чернике.

Напомним, говоря о кофеине, первое, что приходит на ум, так это кофе, ведь напиток является лидером по содержанию этого "бодрящего" вещества. Однако, кофеин можно найти и в других продуктах. Каких именно? Природный стимулятор также содержится в чае, в зеленых сортах его намного больше, чем в черных. В зависимости от сорта и вида, 150 мл напитка содержат от 20 до 65 мг кофеина. Также вещество присутствует в черном и молочном шоколаде (на 100 г продукта приходится около 30 мг кофеина). Именно поэтому после нескольких ломтиков шоколада мы можем почувствовать приливы сил и энергии. 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-10207291/Drinking-two-coffees-two-teas-day-cut-risk-stroke-dementia.html
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