Шесть упражнений для тренировки мозга от Стива Джобса

Если вы просто понаблюдаете за собой, то обнаружите, насколько занят и обеспокоен ваш ум. Попробовав отрешиться от всех проблем, вы поймете, что это не так легко. И лишь спустя какое-то время ум все же успокоится, а вам откроются тончайшие вещи. Обострится интуиция, прояснится видение, вы сможете ощутить себя в настоящем моменте времени — здесь и сейчас. Примерно так описывал эффект от медитации Стив Джобс своему биографу Уолтеру Айзексону — пишет psychologies.ru.

Фото: astrakhanfm.ru

Особый вид медитации — медитация осознанности, берет свое начало в дзен-буддизме и даосизме. Джобс практиковал ее много лет. Об этом свидетельствует журналист и писатель Джеффри Джеймс, еще в начале 1990-х обсуждавший с Джобсом, как связаны дзен и программирование.

На сегодняшний день позитивное воздействие медитации доказано нейронаукой, а такие корпорации, как Google, General Mills, Target и Ford, специально обучают своих служащих примерно тому же виду медитации, которую Джобс открыл для себя десятилетия назад.

Вот несколько правил медитации от Стива Джобса. Они включают в себя шесть шагов:

Шаг 1

Найдите для себя тихое уединенное место, займите удобную позу, скрестив ноги. Можно воспользоваться плоской подушкой, чтобы уменьшить нагрузку на спину. Начните глубоко дышать.

Шаг 2

Закройте глаза и прислушайтесь к мыслям, которые витают в голове: работа, дом… Не старайтесь ее остановить, по крайней мере, не сейчас, а просто наблюдайте, как ваш ум перебирает их. Повторяйте это упражнение по 5 минут в день в течение недели.

Шаг 3

Не пытаясь утихомирить кружение мыслей, попробуйте переключить внимание на ту часть вашего ума, которая мыслит спокойно и медленно. Теперь наблюдайте за окружающей обстановкой, не давая оценок, не ища смысла. Когда вы откроете глаза — мир вокруг покажется немного другим, новым и даже отчасти странным.

Шаг 4



По мере того как вы начнете осознавать свой "спокойный разум", попросите его постепенно притормаживать работу мыслей. Это можно сделать с помощью визуализации – например, представьте, что вы медленно, не спеша идете по дороге…

Шаг 5

Успокоив мысли, продолжайте сосредотачивать внимание на "спокойном разуме". И тогда ваше дыхание замедлится, вы ощутите вашу кожу, течение крови внутри вас. Если вы откроете глаза — мир вокруг вас будет другим. Скажем, окно станет просто прямоугольником, наполненным светом. Его не требуется открывать или закрывать, чинить или мыть. Оно просто есть — здесь и сейчас. Как и вы сами — здесь и сейчас.

Шаг 6

Чтобы достичь этого состояния, потребуется какое-то время. Но если вы все делали правильно, то потеряете ощущение времени, которое прошло с момента, когда вы включили таймер, до момента, когда он выключился. Постепенно, день за днем, увеличивайте продолжительность медитации. Как ни удивительно, сколько бы она ни длилась, вы не будете чувствовать течения времени.

Научившись медитировать, вы избавитесь от стресса. Даже если в жизни возникнут трудности, они вряд ли перерастут в серьезные волнения.

Вы будете хорошо спать – будет достаточно 2-3 секунд, чтобы заснуть.

Ваши мысли приобретут четкость. Вы сможете трезво оценивать обстановку. Например, практикующему медитацию Джеффри Джеймсу техника осознанности помогла уйти от разрушительных отношений в личной жизни и оставить работу, из-за которой он чувствовал себя несчастным.

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