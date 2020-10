Почему раздражает вопрос «Вам что-то подсказать?»

Часто, заходя в магазин и услышав от продавца "Могу ли я вам чем-то помочь", либо в ресторане от официанта "Вас ожидают?" мимо воли начинаешь испытывать раздражении. Рsychologies.ru объясняет, чем вызвана негативная реакция на невинные вопросы.

Фраза — калька с английского "Can I help you?", что в переводе означает: "Я могу Вам чем-то помочь?" — для носителей английского языка является абсолютно стандартной формой вежливости и отправной точной для начала диалога. Она ни к чему не обязывает ни говорящего ни того, к кому была обращена.

На русском же либо украинском языке эта фраза звучит неестественно и неестественно: если бы человек хотел помочь, он бы нашел другие слова. Мы же интуитивно расцениваем дежурное "Чем могу помочь?" как формулу вежливости, которая не ценится в нашем менталитете так как искренность. Именно поэтому стандартные формулы вежливости, улыбки "из вежливости" вызывают негативную реакцию: мы сомневаемся, что человек, использующий такую фразу, действительно хочет нам помочь, а не выполняет служебные обязанности.

"Вопрос "Вы что-то конкретное ищете?" сам по себе некорректен, — рассказывает психолог Оксана Литвинова. — Зачастую редко кто может ответить: да, я ищу короткую зеленую юбку из кожи, прямую, сбоку молния, и чтобы не дороже 5000. Согласитесь, такой "конкретный" ответ может дать далеко на каждый клиент".

Заходя в магазин, мы не всегда имеем планы что-то купить, либо мы просто сами не знаем, что хотим, поэтому вопрос продавца возвращает нас с небес на землю. Одних эта фраза заставляет вспоминать, что у него нет денег на то, что ему хотелось бы, других — чувствовать себя виноватым, что зашел в магазин, третьих просто застает врасплох. Слишком услужливые продавцы будто обязывают что-то купить, а это вызывает только одно желание — поскорее уйти.

Такая тактика магазинов явно не способствует поднятию уровня продаж. Хорошо, если покупатель ответил, что обратится за консультацией, когда определится с покупкой. Чаще все люди просто стараются ретироваться. Итак, правило для продавца – не нужно быть навязчивым. Лучше оказать внимание потенциальному клиенту, поздоровавшись, улыбнувшись, прервав разговор, а потом занять позицию ожидания. При этом продавец должен чувствовать, когда клиенту нужна помощь, когда тот остановился или долго что-то разглядывает или крутит по сторонам головой в поисках продавца. В этот момент сотрудник и должен подойти.

Фраза "Вы кого-то ожидаете?" либо "Вас кто-то ожидает?" раздражает не меньше чем предыдущая – на подсознательном уровне она воспринимается как вторжение в частную жизнь.

"Возможно, мы не хотим ставить незнакомого нам еще человека, который встречает нас на входе, в известность о том, ожидает ли нас кто-то и кто именно, — рассказывает психолог Евгений Осин. — Опять же, в англоязычном контексте первоисточник этой фразы "Is someone expecting you?" звучит совершенно безобидно. В нашей же культуре такие поверхностные контакты между людьми часто вызывают неловкость и тревогу: нам сразу хочется или сократить дистанцию, выйти на более искренний уровень неформального общения, или прекратить общение совсем".

"Когда спрашивают: "Вы будете один?", это не просто звучит как вмешательство в нашу личную жизнь, отвечая на вопрос утвердительно, мы подчеркиваем свое одиночество, напоминаем себе о нем, что не каждому приятно. Особенно болезненно реагируют на этот вопрос девушки. Если у нее проблемы в личной жизни, этот вопрос может травмировать, напомнив лишний раз о неудачах в любви", — поясняет Оксана Литвинова.

Работники сферы обслуживания должны понять, что формулы вежливости не раздражают лишь в том случае, если их предваряет достаточно теплое и искреннее "добрый вечер".

Второе правило – зайдя в стены учреждения, где вы работаете, собственные проблемы и усталость нужно оставить дома. В этом, пожалуй, и состоит культура сервиса — на работе не выдавать заученные фразы, не изображать человека, который хочет помочь, а действительно быть им.

Что же делать клиентам магазинов и ресторанов? Если вы, будучи клиентом магазина, кафе либо ресторана, почувствовали раздражение, стоит разобраться, почему это произошло. Как правило, мы становимся чувствительны к подобным сигналам, когда у нас есть какая-то собственная проблема — например, не удовлетворена какая-то важная потребность. Но вместо того чтобы себе в этом признаться, мы ищем во внешнем мире повод, чтобы "легализовать" раздражение, — это позволяет нам пережить и выпустить свою агрессию, оставив истинную проблему нерешенной.

