Почему раздражает вопрос «Вам что-то подсказать?»

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Дмитрий Симоненко
Часто,
заходя в магазин и услышав от продавца "Могу ли я вам чем-то помочь", либо в
ресторане от официанта "Вас ожидают?" мимо воли
начинаешь испытывать
раздражении. Рsychologies.ru объясняет, чем вызвана негативная реакция на
невинные вопросы.
Источник: maximum-kirov.ru
Фраза —
калька с английского "Can I help you?", что в переводе означает: "Я могу Вам
чем-то помочь?" — для носителей английского языка является абсолютно
стандартной формой вежливости и отправной точной для начала диалога. Она ни к чему
не обязывает ни говорящего ни того, к кому была обращена.
На русском
же либо украинском языке эта фраза звучит неестественно и неестественно: если
бы человек хотел помочь, он бы нашел другие слова. Мы же интуитивно расцениваем
дежурное "Чем могу помочь?" как формулу вежливости, которая не ценится в нашем
менталитете так как искренность. Именно
поэтому стандартные формулы вежливости, улыбки "из вежливости" вызывают
негативную реакцию: мы сомневаемся, что человек, использующий такую фразу,
действительно хочет нам помочь, а не выполняет служебные обязанности.
Заходя в
магазин, мы не всегда имеем планы что-то купить, либо мы просто сами не знаем,
что хотим, поэтому вопрос продавца возвращает нас с небес на землю. Одних эта
фраза заставляет вспоминать, что у него нет денег на то, что ему хотелось бы,
других — чувствовать себя виноватым, что зашел в магазин, третьих просто
застает врасплох. Слишком услужливые продавцы будто обязывают что-то купить, а
это вызывает только одно желание — поскорее уйти.
Такая
тактика магазинов явно не способствует поднятию уровня продаж. Хорошо, если
покупатель ответил, что обратится за консультацией, когда определится с
покупкой. Чаще все люди просто стараются ретироваться. Итак, правило для
продавца – не нужно быть навязчивым. Лучше оказать внимание потенциальному
клиенту, поздоровавшись, улыбнувшись, прервав разговор, а потом занять позицию
ожидания. При этом продавец должен чувствовать, когда клиенту нужна помощь,
когда тот остановился или долго что-то разглядывает или крутит по сторонам
головой в поисках продавца. В этот момент сотрудник и должен подойти.
Фраза "Вы
кого-то ожидаете?" либо "Вас кто-то ожидает?" раздражает не меньше чем
предыдущая – на подсознательном уровне она воспринимается как вторжение в
частную жизнь.
Работники
сферы обслуживания должны понять, что формулы вежливости не раздражают лишь в
том случае, если их предваряет достаточно теплое и искреннее "добрый вечер".
Второе
правило – зайдя в стены учреждения, где вы работаете, собственные проблемы и
усталость нужно оставить дома. В этом, пожалуй, и состоит культура сервиса — на
работе не выдавать заученные фразы, не изображать человека, который хочет
помочь, а действительно быть им.
Что же делать клиентам магазинов и ресторанов? Если вы, будучи клиентом магазина, кафе либо ресторана, почувствовали раздражение, стоит разобраться, почему это произошло. Как правило, мы становимся чувствительны к подобным сигналам, когда у нас есть какая-то собственная проблема — например, не удовлетворена какая-то важная потребность. Но вместо того чтобы себе в этом признаться, мы ищем во внешнем мире повод, чтобы "легализовать" раздражение, — это позволяет нам пережить и выпустить свою агрессию, оставив истинную проблему нерешенной.
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