Язык
BTC/USD
13713.12
ETH/USD
382.63
LTC/USD
53.57
USD/UAH
28.80
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Ну кому из нас время от времени не нужна хорошая мотивация, чтобы не сдаться, а продолжать дальше идти к своей цели? Ведь даже если мы уверенны в себе и точно знаем, что хотим получить от жизни, несколько вдохновляющих слов точно лишними не будут.
Шесть мощных цитат, которые заставят вас действовать. Фото: unsplash
Итак, давайте же познакомимся с мыслями действительно великих и интересных людей. Поехали!
"Вы хотите знать, кто вы? Не спрашивайте. Действуйте! Действие поможет это определить" — Томас Джефферсон.
И с этим высказыванием тяжело поспорить, ведь можно годами искать ответы на вопрос, а можно предпринять меленькое действие, которые укажет вам целый путь.
"Дело не в картах, которые вам сдают, а в том, как вы ими играете" — Рэнди Пауш.
Когда кажется, что в этот раз вы проиграли, в последний момент все может решиться в вашу пользу. Необходимо только направить свою энергию в нужное русло.
"Слова, которые вы говорите, становятся домом, в котором вы живете" — Хафиз.
Все до безумия просто: вы есть то, о чем вы говорите и о чем думаете.
"Не поддавайтесь своим страхам. Если вы это сделаете, вы не сможете разговаривать со своим сердцем" — Пауло Коэльо.
Когда толпа идет в одну сторону, а вы выбрали другую, продолжайте это делать, если так вам велит ваше сердце.
"Не бойтесь неудач. Не неудача, а низкая цель — преступление. В великих попытках даже потерпеть неудачу — это прекрасно" — Брюс Ли.
"Препятствия не преграждают путь. Это путь" — Дзенская пословица.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости