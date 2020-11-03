Ну кому из нас время от времени не нужна хорошая мотивация, чтобы не сдаться, а продолжать дальше идти к своей цели? Ведь даже если мы уверенны в себе и точно знаем, что хотим получить от жизни, несколько вдохновляющих слов точно лишними не будут.

Шесть мощных цитат, которые заставят вас действовать. Фото: unsplash

Итак, давайте же познакомимся с мыслями действительно великих и интересных людей. Поехали!

"Вы хотите знать, кто вы? Не спрашивайте. Действуйте! Действие поможет это определить" — Томас Джефферсон.

И с этим высказыванием тяжело поспорить, ведь можно годами искать ответы на вопрос, а можно предпринять меленькое действие, которые укажет вам целый путь.

"Дело не в картах, которые вам сдают, а в том, как вы ими играете" — Рэнди Пауш.

Когда кажется, что в этот раз вы проиграли, в последний момент все может решиться в вашу пользу. Необходимо только направить свою энергию в нужное русло.

"Слова, которые вы говорите, становятся домом, в котором вы живете" — Хафиз.

Все до безумия просто: вы есть то, о чем вы говорите и о чем думаете.

"Не поддавайтесь своим страхам. Если вы это сделаете, вы не сможете разговаривать со своим сердцем" — Пауло Коэльо.

Когда толпа идет в одну сторону, а вы выбрали другую, продолжайте это делать, если так вам велит ваше сердце.

"Не бойтесь неудач. Не неудача, а низкая цель — преступление. В великих попытках даже потерпеть неудачу — это прекрасно" — Брюс Ли.

"Препятствия не преграждают путь. Это путь" — Дзенская пословица.

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