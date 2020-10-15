Никогда не сдавайся: ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа

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Любовь Блажко
Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет сил идти дальше. В такие минуты отчаянья хочется, чтобы рядом были надежные друзья, которые выслушают и помогут дельным советом. Но после душевной беседы с другом, можно зарядить себя мотивацией еще и просмотром хорошего фильма, не так ли? В этот момент вам точно понадобится готовая подборка таких кинолент, чтобы не тратить свое время на долгий поиск. Мы позаботились об этом заранее, поэтому список фильмов о борьбе за справедливость уже ждет вас. Об этом пишет издание lux.
ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа. Фото: unsplash
Здесь вы сможете найти как зарубежные, так и украинские фильмы о наших героях. Фильмы о людях, которые не побоялись посмотреть в глаза своим страхам, поэтому оказались победителями. Надеемся, что эти картины смогут вдохновить вас свершение новых целей и побед. Приятного просмотра!
"Пианист" ("The Pianist"), 2002;
"Колония Дигнидад" ("Colonia Dignidad — Es gibt kein Zurück"), 2015;
"Шоколад" ("Chocolat"), 2016;
"Джанго освобожденный" ("Django Unchained"), 2012;
"Черкассы", 2019;
"Сила воли" ("Race"), 2016;
"Подмена" ("Changeling"), 2008;
"Одесситы на Донбассе", 2017;
"12 лет рабства" ("12 Years a Slave") 2013;
"Фрида" ("Frida"), 2002;
"Несломленный" ("Unbroken"), 2014;
"Высота 307,5", 2019;
"Дыши ради нас" ("Breathe"), 2017;
"Прислуга" ("The Help"), 2011;
"Жена смотрителя зоопарка" ("The Zookeeper's Wife"), 2017.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, фильмы, которые можно пересматривать снова и снова.
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