Никогда не сдавайся: ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа

Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет сил идти дальше. В такие минуты отчаянья хочется, чтобы рядом были надежные друзья, которые выслушают и помогут дельным советом. Но после душевной беседы с другом, можно зарядить себя мотивацией еще и просмотром хорошего фильма, не так ли? В этот момент вам точно понадобится готовая подборка таких кинолент, чтобы не тратить свое время на долгий поиск. Мы позаботились об этом заранее, поэтому список фильмов о борьбе за справедливость уже ждет вас. Об этом пишет издание lux.

ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа. Фото: unsplash

Здесь вы сможете найти как зарубежные, так и украинские фильмы о наших героях. Фильмы о людях, которые не побоялись посмотреть в глаза своим страхам, поэтому оказались победителями. Надеемся, что эти картины смогут вдохновить вас свершение новых целей и побед. Приятного просмотра!

"Пианист" ("The Pianist"), 2002;

"Колония Дигнидад" ("Colonia Dignidad — Es gibt kein Zurück"), 2015;

"Шоколад" ("Chocolat"), 2016;

"Джанго освобожденный" ("Django Unchained"), 2012;

"Черкассы", 2019;

"Сила воли" ("Race"), 2016;

"Подмена" ("Changeling"), 2008;

"Одесситы на Донбассе", 2017;

"12 лет рабства" ("12 Years a Slave") 2013;

"Фрида" ("Frida"), 2002;

"Несломленный" ("Unbroken"), 2014;

"Высота 307,5", 2019;

"Дыши ради нас" ("Breathe"), 2017;

"Прислуга" ("The Help"), 2011;

"Жена смотрителя зоопарка" ("The Zookeeper's Wife"), 2017.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, фильмы, которые можно пересматривать снова и снова.



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