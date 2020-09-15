Пять законов, которые помогут выжить в этом жестоком мире

Жизнь - это прекрасная, и в то же время сложная вещь. Успеха достигают только сильные, отважные и уверенные в себе люди. Если ты еще не относишься к их числу, но намереваешься обрести свое место под солнцем, мы дадим тебе несколько важных советов, которые дадут тебе возможность выстоять в этом хищном мире. Поможет нам в этом портал mport.

Не прощай измен

Измена происходит от того, что кто-то ищет лучшее, чем имеет. Это никогда не прекратится, так что если тебя предали - смело сжигай мосты.

Отношение к людям

Относись к людям так, как считаешь нужным. Поверь, они не станут воспринимать тебя в соответствии с твоими пожеланиями.

Молчи про планы

Не распространяйся о своих планах. Особенно, если собираешься приобрести что-то дорогостоящее.

Нужен ли ты

Оставь в покое тех, кому ты не нужен. Сэкономишь свое же время и сохранишь нервы.

Не отвергай

Не избегай тех, кто хочет быть рядом с тобой. Возможно, когда тебе станет трудно, именно они останутся рядом.

Эти советы помогут тебе сформировать правильную стратегию. Засучивай рукава и иди вперед к своей цели. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать мужчинам, которые не умеют экономить.

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