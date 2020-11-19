Пять вещей, у которых, оказалось, существует название

Нас окружают тысячи вещей и явлений, которые мы можем видеть и слышать каждый день, но даже не подозреваем, что у них есть специальное название.

ФОТО: PICGALLERIA

Эглет — наконечник шнурка

Да, оказывается у этой части шнурков есть название. Этот пластиковый или металлический наконечник нужен для того, чтобы шнурки легко помещались в отверстие обуви, и чтобы они не распускались.





Петрикор — запах дождя

Этот термин был придуман в 1964 году и означает землистый запах, который возникает при падении дождя на сухую почву. Исследователи говорят, что в засушливый период некоторые растения выделяют масла, которые поглощаются почвой и горными породами. Во время дождя эти масла высвобождаются, производя такой аромат.





Лунула — полумесяц у основания ногтя

В основании каждого ногтя есть белая область в форме полумесяца, которая называется лунула. Эксперты говорят, что ее нельзя травмировать, иначе это может деформировать весь ноготь.





Борборигмы — урчание и бурлящие звуки в животе

Наш живот может издавать бурлящие звуки, которые мы воспринимаем как признак голода. Оказывается, что у них есть название — борборигмы.





Феррул — железка на конце карандаша

На конце карандаша есть металлическая часть, которая называется феррул. С его помощью фиксируется ластик.





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