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Пять вещей, у которых, оказалось, существует название

Эти вещи мы видели и слышали множество раз

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Нас окружают тысячи вещей и явлений, которые мы можем видеть и слышать каждый день, но даже не подозреваем, что у них есть специальное название. 

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название

ФОТО: PICGALLERIA

Эглет — наконечник шнурка

Да, оказывается у этой части шнурков есть название. Этот пластиковый или металлический наконечник нужен для того, чтобы шнурки легко помещались в отверстие обуви, и чтобы они не распускались.

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название - фото 2

Петрикор — запах дождя

Этот термин был придуман в 1964 году и означает землистый запах, который возникает при падении дождя на сухую почву. Исследователи говорят, что в засушливый период некоторые растения выделяют масла, которые поглощаются почвой и горными породами. Во время дождя эти масла высвобождаются, производя такой аромат. 

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название - фото 3

Лунула — полумесяц у основания ногтя

В основании каждого ногтя есть белая область в форме полумесяца, которая называется лунула. Эксперты говорят, что ее нельзя травмировать, иначе это может деформировать весь ноготь. 

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название - фото 4

Борборигмы — урчание и бурлящие звуки в животе

Наш живот может издавать бурлящие звуки, которые мы воспринимаем как признак голода. Оказывается, что у них есть название — борборигмы. 

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название - фото 5

Феррул — железка на конце карандаша

На конце карандаша есть металлическая часть, которая называется феррул. С его помощью фиксируется ластик.

Пять вещей, у которых, оказалось, существует название - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мешают создать уют в квартире. 


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Источник: https://zefirka.net/2020/11/18/veshhi-kotorye-vy-videli-million-raz-no-ne-znaete-ix-nastoyashhego-nazvaniya/
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