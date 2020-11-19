Пять вещей, у которых, оказалось, существует название

Язык
Coinspot 19.11.2020
BTC/USD
17439.60
ETH/USD
467.60
LTC/USD
73.93
НБУ 19.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Нас окружают тысячи вещей и явлений, которые мы можем видеть и слышать каждый день, но даже не подозреваем, что у них есть специальное название.
ФОТО: PICGALLERIA
Эглет — наконечник шнурка
Да, оказывается у этой части шнурков есть название. Этот пластиковый или металлический наконечник нужен для того, чтобы шнурки легко помещались в отверстие обуви, и чтобы они не распускались.
Петрикор — запах дождя
Этот термин был придуман в 1964 году и означает землистый запах, который возникает при падении дождя на сухую почву. Исследователи говорят, что в засушливый период некоторые растения выделяют масла, которые поглощаются почвой и горными породами. Во время дождя эти масла высвобождаются, производя такой аромат.
Лунула — полумесяц у основания ногтя
В основании каждого ногтя есть белая область в форме полумесяца, которая называется лунула. Эксперты говорят, что ее нельзя травмировать, иначе это может деформировать весь ноготь.
Борборигмы — урчание и бурлящие звуки в животе
Наш живот может издавать бурлящие звуки, которые мы воспринимаем как признак голода. Оказывается, что у них есть название — борборигмы.
Феррул — железка на конце карандаша
На конце карандаша есть металлическая часть, которая называется феррул. С его помощью фиксируется ластик.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мешают создать уют в квартире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости