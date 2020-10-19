Пять вещей, которые мешают создать уют в квартире

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Светлана Шкурупий
Каждый
мечтает о том, чтобы у него дома царил уют и комфорт. И каждый человек
по-своему подходит к выполнению этого вопроса. Однако, есть вещи, которые могут
испортить интерьер и общую атмосферу. Что это за предметы рассказало издание Adme.
Пластиковая посуда
Такая посуда обладает многими достоинствами: она не дорогая, ударопрочная и легко моется. Однако, хранить в ней еду не стоит, потому что пластик со временем распадается и в пищу переходит куча вредных веществ. Да, и смотрится пластиковая посуда на кухне не очень, лучше отдать предпочтение стеклянной или керамической.
Застекленные книжные
полки
Такие книжные шкафы были очень популярны во времена молодости наших мам и пап. Стекло препятствует оседанию пыли, но на нем быстро появляются пятна и отпечатки рук. Открытые многоярусные полки и удобнее, и выглядят стильно.
Растения в таре
из-под пищевых продуктов
Случается, что мы не успеваем вовремя пересадить недавно принесенное домой растение, а потом все откладываем это на потом. Но интерьер от этого только проигрывает — такой временный "горшок" может испортить и настроение, и обстановку.
Настенные
часы-браслет
Такие часы, наверное, были в каждом доме, ведь когда-то они были на пике популярности. Но согласитесь, что к современному стилю, они не имеют никакого отношения.
Игрушки на спинке
дивана или кресла
Когда-то было модным хранить на спинках дивана или кресла много мягких игрушек, при чем детям с ними разрешали играть очень редко, они в основном были для красоты. Но сейчас это выглядит довольно странно.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие "осенние" ритуалы помогут создать уют.
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