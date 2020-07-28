kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

11119.05

ETH/USD

318.43

LTC/USD

54.33

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Пять основных законов правильного приседа со штангой
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять основных законов правильного приседа со штангой

Во время жима штанги правильный присед имеет ключевое значение

сегодня, 16:16
Автор:

Павел Зинченко
Пять основных законов правильного приседа со штангой

Неправильная техника приседаний может нанести больший вред твоему телу, чем отсутствие физических нагрузок. С помощью портала mport мы расскажем тебе, как подойти к тренировкам правильно.

1. Приседания: биомеханика и техника

Правильная техника приседаний со штангой — ключевой параметр достижения успеха в виде увеличения мышц ног и минимизации болей в нижней части позвоночника и в коленях. Для того, чтобы научиться приседать правильно, используй средний рабочий вес и выполняй упражнение в 3-5 подходов по 10-12 повторений.

2. Поставь ноги на ширину плеч

Начальная позиция классического приседа — ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны (примерно на 30° от центра). Приседания с широкой расстановкой ног (так называемые "приседания в стиле сумо") не рекомендуются новичкам, пытающимся научиться правильно приседать, так как они увеличивают нагрузку на поясницу.

3. Сведи лопатки вместе

Штанга должна располагаться на верхней части мышц спины, а локти направлены вниз. Руки должны лишь поддерживать штангу в неподвижном положении, но ни в коем случае не удерживать ее вес. Кроме этого, грудь должна быть максимально открыта, а лопатки сведены вместе. Если ты не можешь поддерживать штангу в подобном положении, значит, вес штанги слишком велик.

4. Приседай до параллели

В нижней точке приседаний бедра должны быть параллельны полу, а колени не должны выходить за линию носков. Внимательно следи за тем, чтобы не приседать слишком низко (это увеличит нагрузку на поясницу) или не заканчивать движение слишком высоко (в этом случае в работе участвует лишь передняя, но не задняя, поверхность бедер).

5. Следи за положением позвоночника

В нижней точке движения необходимо поддерживать позвоночник в идеально прямом положении — для этого взгляд должен быть направлен в точку на полу примерно в одном метре от тебя. Избегай соблазна крутить головой в попытках контролировать правильность выполнения упражнения в зеркале — это легко может спровоцировать боли в шее.

Также издание "Комментарии" расскажет о тренировках по программе морских пехотинцев США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!