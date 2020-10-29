Пять мелочей, способных испортить вашу карьеру

Каждый человек хочет найти достойную работу с высокой зарплатой и хорошими перспективами. Но все эти желания и мечты могут рухнуть, если сотрудник не будет придерживаться определенных правил поведения. Издание "Единственная" рассказало о мелочах, способных подпортить вашу репутацию.

Zoran Mircetic

Сплетни и интриги

В коллективе часто бывают заговоры, сплетни и интриги, но не берите на себя роль главного заводилы, да и в целом не принимайте активное участие в обсуждении своих коллег или начальства. Сплетников никто не любит.

Мелкое воровство

Не стоит таскать с работы домой всякие канцелярские принадлежности (ручки, скрепки, папки, блокноты). Такое мелкое воровство показывает вас лишь с негативной стороны. Разве вы не можете купить это самостоятельно? Помните, что воровство начинается с мелочей и ни к чему хорошему не приводит.

Отсутствие толерантности и самодовольство

Если вам дорога работа и вы хотите показать себя только с хорошей стороны, тогда следите за своими высказывания, в том числе и в социальных сетях. Никого не оскорбляйте, будьте толерантными, даже в нерабочее время.

Отсутствие мотивации

Нужно быть не только заинтересованным в деньгах, но и по-настоящему "гореть" своим делом. Сотрудники, которые пытаются поднять компанию на новый уровень и тем самым получить новый опыт и знания, всегда будут на вес золота. А вот ленивые сотрудники вряд ли кому-то нужны.

Сжигание мостов

Если вы решили уволиться с работы, то сделайте это красиво и с достоинством, без хлопанья дверью (если для этого нет веских причин). Репутация скандалистки не сыграет на руку вашей карьере.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на человека влияет работа в офисе.

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