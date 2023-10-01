logo

BTC/USD

27141.35

ETH/USD

1679.38

LTC/USD

66.29

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым
commentss НОВОСТИ Все новости

Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым

Школьные задачи ставят некоторые вызовы перед учениками и иногда перед их родителями. Однако есть такие головоломки, которые не могут решить даже взрослые.

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Задачи для первых классов обычно легки и просты, как для учащихся, так и их родителей. Но иногда бывают задачи достаточно сложного уровня. К примеру домашнее задание, которое получают учащиеся 5-го класса в китайских школах.

Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым

Школьная головоломка, которую сложно решить взрослым. Фото из открытых источников

Домашнее задание по математике для ученика 5-го класса из китайской школы заставит многих задуматься и хорошо подумать, прежде чем дать правильный ответ. Головоломка состоит в том, чтобы указать высоту стола с помощью изображений, кота, черепахи и двух данных, представленных ниже на рисунке.


Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым - фото 2

Как решить задачу о столе, коте и черепахе вы можете узнать, прочитав ниже.

Для решения головоломки нужно выполнить несколько обычных действий. Мы видим, что кот вместе со столом, но без черепахи будет иметь высоту 170 см, тогда как черепаха со столом, но без кота будет высотой 130 см. Если мы добавляем эти два значения у нас будет высота двух столов, однако без высоты кота и без высоты черепахи. Вот как это будет выглядеть:

кот + стол – черепаха = 170 см

черепаха + стол – кот = 130 см

2х стол = 300 см

Далее мы просто делим 300 см на 2, чтобы получить высоту стола и решить эту головоломку. Визуальное решение задачи можно увидеть ниже:

Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым - фото 3

Чтобы лучше понять, как правильно решить эту задачу для школьника из Китая, вы можете просмотреть видео.

Ранее портал "Комментарии" рассказывали о простой головоломке, на которую многие взрослые не могут правильно ответить.

Также "Комментарии" писали, что на задачу о стаканах с водой отвечает правильно всего 1% людей со всего мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!