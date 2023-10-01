Простая школьная задача о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым



















Задачи для первых классов обычно легки и просты, как для учащихся, так и их родителей. Но иногда бывают задачи достаточно сложного уровня. К примеру домашнее задание, которое получают учащиеся 5-го класса в китайских школах.

Школьная головоломка, которую сложно решить взрослым. Фото из открытых источников

Домашнее задание по математике для ученика 5-го класса из китайской школы заставит многих задуматься и хорошо подумать, прежде чем дать правильный ответ. Головоломка состоит в том, чтобы указать высоту стола с помощью изображений, кота, черепахи и двух данных, представленных ниже на рисунке.

Как решить задачу о столе, коте и черепахе вы можете узнать, прочитав ниже.

Для решения головоломки нужно выполнить несколько обычных действий. Мы видим, что кот вместе со столом, но без черепахи будет иметь высоту 170 см, тогда как черепаха со столом, но без кота будет высотой 130 см. Если мы добавляем эти два значения у нас будет высота двух столов, однако без высоты кота и без высоты черепахи. Вот как это будет выглядеть:

кот + стол – черепаха = 170 см

черепаха + стол – кот = 130 см

2х стол = 300 см

Далее мы просто делим 300 см на 2, чтобы получить высоту стола и решить эту головоломку. Визуальное решение задачи можно увидеть ниже:





Чтобы лучше понять, как правильно решить эту задачу для школьника из Китая, вы можете просмотреть видео.

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