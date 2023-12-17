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Простая математическая головоломка: многие взрослые не могут ее решить

Школьные задачи иногда могут стать вызовом для учащихся, однако даже самые простые задания из школьной программы не всегда могут решить взрослые.

сегодня, 08:05
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на то, что эта задача несложна, ведь имеет всем известные действия: добавление вычитания и умножения. Но результат ответа не всегда совпадает с правильным вариантом. Эта математическая загадка показывает, действительно ли вы знаете и помните базу из школы.

Простая математическая головоломка: многие взрослые не могут ее решить

Математическая головоломка, которую сложно решить взрослым

Пользователи часто отвечают на эту математическую головоломку вариантами 0, 25, 50, 230 или 980. Однако, каков же правильный вариант этой школьной задачи.


Что же давайте перед тем как узнать правильный ответ, попробуем припомнить, как решаются подобные уравнения. Согласно правилам математики для решения этой головоломки следует применить правила порядка выполнения действий. Сначала действия выполняются в скобках, однако в этом уравнении их нет. Далее нужно выполнить умножение/деление слева направо, а только после этого добавление и вычитание, также слева направо.

Если вы все проделали правильно, то уравнение 45+5х5-5х4 вам будет решить несложно. Сначала выполняем действия умножения и получаем 45+25-20, а далее сложение и вычитание слева направо. Таким образом, правильным результатом этой математической головоломки будет 50.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о детективной головоломке, которую могут решить только такие гении, как Шерлок Холмс. Нужно понять, что произошло на изображении: убийство или самоубийство человека.

Также "Комментарии" писали о простой школьной задаче из Китая для учащихся пятого класса, которая касается стола, кота и черепахи. Несмотря на детскую задачу, эту математическую головоломку трудно решить многим взрослым.



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