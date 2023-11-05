Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Вы можете решить простое уравнение на уровне школьной программы 6 класса. Кажется, это не сложная головоломка, однако оказывается, что многие взрослые не могут правильно ответить на этот вопрос, тогда как учащиеся решают задачу менее чем за 10 секунд.



Математическая головоломка, которую сложно решить взрослым

Рассмотрим уравнение 130-120x(1:2). На первый взгляд, кажется, что это легкая задача, которая не вызовет никаких затруднений для ее решения. Однако, чтобы правильно ответить на эту математическую головоломку, следует придерживаться основных математических правил и правильного порядка выполнения действий.

Пользователи сети имеют несколько основных вариантов ответа на эту задачу, среди большинства вариантов можно встретить 5 и 70. Однако здесь может быть только один ответ. Какая же именно?

Итак, если вам удалось ответить на этот вопрос и вы решили проверить правильный ли ваш ответ, мы объясним ниже.

По правилам математики при решении уравнений необходимо действия производить поочередно, начиная слева на право. Однако, в первую очередь нужно решать те уравнения, идущие в скобках. Кроме того, деление и умножение имеет преимущество перед добавлением и вычитанием. Таким образом, чтобы правильно решить математическую головоломку 130-120x(1:2), необходимо сначала выполнить действия в скобках: 1:2=0,5.

Теперь уравнение будет выглядеть так 130-120x0,5. Далее следует произвести действие умножения: 120х0,5=60. Таким образом, мы уравнения с тремя действиями свели к одной 130-60=70. Итак, правильный результат математической головоломки – 70.

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