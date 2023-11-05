logo

BTC/USD

35164.63

ETH/USD

1890.66

LTC/USD

71.41

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить
commentss НОВОСТИ Все новости

Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Пользователи чаще всего считают, что ответ на эту головоломку будет 5, 20, 70 или 150. Однако, какой же действительно правильный ответ на эту загадку.

сегодня, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Вы можете решить простое уравнение на уровне школьной программы 6 класса. Кажется, это не сложная головоломка, однако оказывается, что многие взрослые не могут правильно ответить на этот вопрос, тогда как учащиеся решают задачу менее чем за 10 секунд.

Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Математическая головоломка, которую сложно решить взрослым

Рассмотрим уравнение 130-120x(1:2). На первый взгляд, кажется, что это легкая задача, которая не вызовет никаких затруднений для ее решения. Однако, чтобы правильно ответить на эту математическую головоломку, следует придерживаться основных математических правил и правильного порядка выполнения действий.


Пользователи сети имеют несколько основных вариантов ответа на эту задачу, среди большинства вариантов можно встретить 5 и 70. Однако здесь может быть только один ответ. Какая же именно?

Итак, если вам удалось ответить на этот вопрос и вы решили проверить правильный ли ваш ответ, мы объясним ниже.

По правилам математики при решении уравнений необходимо действия производить поочередно, начиная слева на право. Однако, в первую очередь нужно решать те уравнения, идущие в скобках. Кроме того, деление и умножение имеет преимущество перед добавлением и вычитанием. Таким образом, чтобы правильно решить математическую головоломку 130-120x(1:2), необходимо сначала выполнить действия в скобках: 1:2=0,5.

Теперь уравнение будет выглядеть так 130-120x0,5. Далее следует произвести действие умножения: 120х0,5=60. Таким образом, мы уравнения с тремя действиями свели к одной 130-60=70. Итак, правильный результат математической головоломки – 70.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американцы не смогут назвать эту европейскую страну. Однако большинство европейцев тоже ошибаются.

Также "Комментарии" писали о тесте IQ на оптическую иллюзию, где нужно найти черного кота за 30 секунд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!