Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Может ли большинство решить простое уравнение на уровне программы 4-5 класса. Кажется, да, однако выяснилось, что эта головоломка может стать проблемой для многих взрослых, хотя большинство учеников решают ее за пол минуты.

Математическая головоломка, которую сложно решить взрослым

Каков результат 6:2(1+2)? Кажется, это просто, но некоторые люди совершают ошибку. Посмотрите, можете ли вы правильно решить это уравнение. Хотя это нетрудная задача, но сдесь легко совершить ошибку, если забыть об основных принципах математики. В частности, речь идет о порядке выполнения действий.

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В сети часто встречаются ответы 1, 3, 9 и 12. Однако есть только один ответ правильный. Какой именно? Мы объясним ниже.

Если сложение, вычитание, умножение и деление входят в одно уравнение, мы должны соблюдать определенные математические правила. А именно порядок действий при решении уравнений. В математических правилах четко указано, что то, что в скобках имеет приоритет. Это означает, что мы начинаем с 1+2. Результатом этого сложения является 3.

Теперь головоломка выглядит так: 6:2*3=? В правилах сказано, что если у нас есть деление и умножение, мы выполняем их поочередно, начиная слева. 6:2=3 и далее 3x3=9. Таким образом, правильный результат математической головоломки будет 9.

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