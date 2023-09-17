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Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Пользователи чаще всего считают, что ответ на эту математическую головоломку будет 1, 3, 9 или 12. Однако, какой же действительно правильный ответ на эту загадку.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Может ли большинство решить простое уравнение на уровне программы 4-5 класса. Кажется, да, однако выяснилось, что эта головоломка может стать проблемой для многих взрослых, хотя большинство учеников решают ее за пол минуты.

Простая головоломка на которую многие взрослые не могут правильно ответить

Математическая головоломка, которую сложно решить взрослым

Каков результат 6:2(1+2)? Кажется, это просто, но некоторые люди совершают ошибку. Посмотрите, можете ли вы правильно решить это уравнение. Хотя это нетрудная задача, но сдесь легко совершить ошибку, если забыть об основных принципах математики. В частности, речь идет о порядке выполнения действий.


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В сети часто встречаются ответы 1, 3, 9 и 12. Однако есть только один ответ правильный. Какой именно? Мы объясним ниже.

Если сложение, вычитание, умножение и деление входят в одно уравнение, мы должны соблюдать определенные математические правила. А именно порядок действий при решении уравнений. В математических правилах четко указано, что то, что в скобках имеет приоритет. Это означает, что мы начинаем с 1+2. Результатом этого сложения является 3.

Теперь головоломка выглядит так: 6:2*3=? В правилах сказано, что если у нас есть деление и умножение, мы выполняем их поочередно, начиная слева. 6:2=3 и далее 3x3=9. Таким образом, правильный результат математической головоломки будет 9.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о винтажной иллюзии 1800-х годов, в которой было скрыто лицо. Рисунок создали во Франции как развлечение для детей, однако многие взрослые также пытались разгадать головоломку и найти лицо за 20 секунд.

Также "Комментарии" писали о головоломке со стаканами. Правильно соответствует всего 1%.



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