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Привычки счастливой мамы

Счастливые мамы не боятся просить о помощи со стороны семьи и друзей, и знают, что свежий воздух, солнечный свет и природа как нельзя лучше улучшают настроение женщины!

сегодня, 17:40
Автор:

Седлецкая Татьяна


Привычки счастливой мамы

Фото: 1zoom

Есть, спать и веселиться

Лишение сна накладывает весомый отпечаток на состояние мамы, но чем раньше вы сможете выяснить, как получить ваш восьмичасовой сон назад, тем больше счастья и радости вы испытаете на протяжении дня.

Физические упражнения

Главная привычка счастливой мамы вовсе не успокаивающие таблетки и даже не бокал вина. То, что делает женщин по-настоящему счастливыми – это упражнения. Регулярные физические упражнения будут стимулировать вашу энергию, уверенность и сексуальное здоровье. Спорт помогает нашим телам поддерживать пищевой и гормональный баланс, а также повышает настроение.

Будьте внимательны к ближнему

Большинство счастливых мам любят делать вещи для других. Происходит это на регулярной основе и занимает определенную часть жизни — будь то выпечка лазаньи для новых соседей, помощь подруге с новорожденным ребенком или поездка к пожилым бабушке с дедушкой. Помните, ваша любезность — еще один депозит в банке кармы.

Жизнь без зависти

Счастливые мамы не конкурируют между собой и не сравнивают ни себя, ни своих детей, ни машины. Зеленоглазый монстр сжевал счастье многих мам, поэтому – не завидуйте, а по-настоящему полюбите то, что у вас есть.

Спонтанные поступки

Счастливые мамы иногда покупают сами себе цветы, встречают своих по дороге с работы, мастерят скворечник и рисуют на запотевшем автобусном стекле – без причины, потому что им так хочется.

Игра с правилами

Одна из лучших вещей заключается в том, что человек, который устанавливает правила, может игнорировать или видоизменять их. Счастливые мамы позволяют себе некоторые "запрещенные" удовольствия.

Сексуальная жизнь

Попробуйте принимать вместе ванну, делать друг другу массаж, экспериментировать с различными секс — играми и игрушками. Чем больше новых сексуальных открытий вы сделаете вместе, тем прочнее будут ваши отношения с мужем. И не забывайте чаще прикасаться друг к другу – объятия будут поддерживать ваше сексуальное желание и заинтересованность.

Счастливые мамы также много обнимают своих детей и мужа, легко прощают, забывают обиды, много смеются, общаются с друзьями и занимаются саморазвитием. Будьте счастливы!


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