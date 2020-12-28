Привычки счастливой мамы

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Седлецкая Татьяна
Фото: 1zoom
Есть, спать и
веселиться
Лишение сна накладывает весомый отпечаток на состояние мамы, но чем раньше вы сможете выяснить, как получить ваш восьмичасовой сон назад, тем больше счастья и радости вы испытаете на протяжении дня.
Физические
упражнения
Главная привычка счастливой мамы вовсе не
успокаивающие таблетки и даже не бокал вина. То, что делает женщин
по-настоящему счастливыми – это упражнения. Регулярные физические упражнения
будут стимулировать вашу энергию, уверенность и сексуальное здоровье. Спорт
помогает нашим телам поддерживать пищевой и гормональный баланс, а также
повышает настроение.
Будьте
внимательны к ближнему
Большинство счастливых мам любят делать вещи для
других. Происходит это на регулярной основе и занимает определенную часть жизни
— будь то выпечка лазаньи для новых соседей, помощь подруге с новорожденным
ребенком или поездка к пожилым бабушке с дедушкой. Помните, ваша любезность — еще
один депозит в банке кармы.
Жизнь без
зависти
Счастливые мамы не конкурируют между собой и не
сравнивают ни себя, ни своих детей, ни машины. Зеленоглазый монстр сжевал
счастье многих мам, поэтому – не завидуйте, а по-настоящему полюбите то, что у
вас есть.
Спонтанные поступки
Счастливые мамы иногда покупают сами себе цветы, встречают
своих по дороге с работы, мастерят скворечник и рисуют на запотевшем автобусном
стекле – без причины, потому что им так хочется.
Игра с
правилами
Одна из лучших вещей заключается в том, что
человек, который устанавливает правила, может игнорировать или видоизменять их.
Счастливые мамы позволяют себе некоторые "запрещенные" удовольствия.
Сексуальная
жизнь
Попробуйте принимать вместе ванну, делать друг
другу массаж, экспериментировать с различными секс — играми и игрушками. Чем
больше новых сексуальных открытий вы сделаете вместе, тем прочнее будут ваши отношения
с мужем. И не забывайте чаще прикасаться друг к другу – объятия будут
поддерживать ваше сексуальное желание и заинтересованность.
Счастливые мамы также много обнимают своих детей и
мужа, легко прощают, забывают обиды, много смеются, общаются с друзьями и
занимаются саморазвитием. Будьте счастливы!
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