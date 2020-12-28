Привычки счастливой мамы

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Есть, спать и веселиться

Лишение сна накладывает весомый отпечаток на состояние мамы, но чем раньше вы сможете выяснить, как получить ваш восьмичасовой сон назад, тем больше счастья и радости вы испытаете на протяжении дня.

Физические упражнения



Главная привычка счастливой мамы вовсе не успокаивающие таблетки и даже не бокал вина. То, что делает женщин по-настоящему счастливыми – это упражнения. Регулярные физические упражнения будут стимулировать вашу энергию, уверенность и сексуальное здоровье. Спорт помогает нашим телам поддерживать пищевой и гормональный баланс, а также повышает настроение.



Будьте внимательны к ближнему



Большинство счастливых мам любят делать вещи для других. Происходит это на регулярной основе и занимает определенную часть жизни — будь то выпечка лазаньи для новых соседей, помощь подруге с новорожденным ребенком или поездка к пожилым бабушке с дедушкой. Помните, ваша любезность — еще один депозит в банке кармы.



Жизнь без зависти



Счастливые мамы не конкурируют между собой и не сравнивают ни себя, ни своих детей, ни машины. Зеленоглазый монстр сжевал счастье многих мам, поэтому – не завидуйте, а по-настоящему полюбите то, что у вас есть.



Спонтанные поступки



Счастливые мамы иногда покупают сами себе цветы, встречают своих по дороге с работы, мастерят скворечник и рисуют на запотевшем автобусном стекле – без причины, потому что им так хочется.



Игра с правилами



Одна из лучших вещей заключается в том, что человек, который устанавливает правила, может игнорировать или видоизменять их. Счастливые мамы позволяют себе некоторые "запрещенные" удовольствия.



Сексуальная жизнь



Попробуйте принимать вместе ванну, делать друг другу массаж, экспериментировать с различными секс — играми и игрушками. Чем больше новых сексуальных открытий вы сделаете вместе, тем прочнее будут ваши отношения с мужем. И не забывайте чаще прикасаться друг к другу – объятия будут поддерживать ваше сексуальное желание и заинтересованность.



Счастливые мамы также много обнимают своих детей и мужа, легко прощают, забывают обиды, много смеются, общаются с друзьями и занимаются саморазвитием. Будьте счастливы!



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