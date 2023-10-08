Позитивное мышление приводит к успеху: ученые проверили, правда ли это

Современный мир переполнен социальными сетями, где самопровозглашенные эксперты пытаются убедить общественность в том, что позитивное мышление и визуализация богатства, безусловно, приведут к успеху. Такие мнения популярны среди инфлюэнсеров, коучей и консультантов по личному развитию, которые распространяют эти идеи. Ученые из австралийского университета Квинсленда решили провести исследование, чтобы проверить правдивость этих утверждений.

Ученые выяснили, что положительное мышление не влияет на успех. Фото из открытых источников

Группа исследователей под руководством доктора Лукаса Диксона изучила это явление. Они привлекли репрезентативную группу из более чем 1000 участников. Исследователи пришли к неожиданному выводу, который может разочаровать тех, кто верит в позитивные мысли, высшие силы и подобные идеи. Из всех участников треть верила в достижение успеха из-за различных форм визуализации или афирмаций, однако они не имели преимуществ перед другими участниками исследования.

Ученые опубликовали свои результаты в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin и показали, что вера в позитивное мышление не достаточна для достижения подлинного успеха. Кроме того, такие идеи могут представлять определенные опасности.

"Они были более подвержены рискованным инвестициям, банкротству и опасно верили, что смогут быстрее добиться большого успеха", — отметил Лукас Диксон.

Исследователи подытожили, что следует быть осторожными к разным гуру и экспертам, обещающим успех в таких важных сферах, как карьера и принятие финансовых решений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили три темы, на которые чаще всего говорят психопаты.

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