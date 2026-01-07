logo

Положительное мышление может вредить: почему улыбка не всегда спасает и как реально стать счастливее
Положительное мышление может вредить: почему улыбка не всегда спасает и как реально стать счастливее

Вместо того чтобы бороться с негативом, следует его принимать: как работает эффект белого медведя и почему принятие собственных эмоций помогает выжить в стрессе.

7 января 2026, 15:13
Автор:
Проніна Анна

Современная культура успеха и счастья заставляет людей постоянно стремиться к позитивному мышлению , идеализируя улыбку и уверенность в себе. Но психологи предупреждают: такая установка может быть не только бесполезной, но и вредной для психического здоровья.

Токсичная позитивность: психологи объясняют, почему идея «всегда быть счастливым» может вредить

Исследования показывают, что когда человек пытается избавиться от негативных мыслей , концентрируясь на том, что "плохо" и пытаясь заменить это позитивом, он часто испытывает ментальную парализацию и раздражение . В психологии это явление известно как "эффект белого медведя" . Классический эксперимент показал: если попросить людей не думать о белом медведе, они думают о нем еще чаще.

Таким образом, постоянное принуждение к себе быть счастливым может приводить к тому, что человек чувствует себя менее счастливым, чем к попытке "настроить позитив". Недостаток положительного мышления проявляется еще и в том, что оно притупляет способность прогнозировать риски и реагировать на неудачи . Когда реальность не совпадает с ожиданиями, человек пугается и теряет уверенность, оказываясь в глухом психологическом углу.

Это явление психологи называют "токсичной положительностью" — идеей, что всегда нужно быть счастливым и игнорировать негативные эмоции и реалии. Постоянная улыбка не спасает от стресса и жизненных испытаний, а лишь отвлекает от реальной работы над проблемой.

Что делать вместо этого? Психологи советуют начинать с принятия : признавать собственные эмоции и страхи, а не пытаться их подавить. Например, можно попробовать следующие практики:

  • Фиксировать свои эмоции на бумаге : писать, что сейчас испытываете, без оценок и самокритики.

  • Называть страхи вслух : это помогает дистанцироваться от них и снизить панику.

  • Учиться "принимать", а не бороться : сказать себе "Я сейчас переживаю страх или тревогу" и двигаться дальше, не тратя энергию на сокрытие негатива.

Исследования доказывают: люди, практикующие принятие эмоций, лучше выдерживают стрессовые ситуации, скорее адаптируются к изменениям и реально становятся счастливее тех, кто постоянно пытается "думать положительно".

Читайте также в "Комментариях", какой перекус может быть вреден для вашего здоровья.



