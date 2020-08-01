Встреться с друзьями и отоспись: чем можно заняться после увольнения

Большинству из нас хоть раз в жизни приходилось быть уволенным с работы. Причины увольнения бывают самые разные. Закрылся проект, коллеги подставили, та и чего греха таить, может ты просто слишком легкомысленно относился к своим обязанностям. В любом случае, что сделано то сделано. Увольнение - не повод опускать руки и бросаться во все тяжкие. Но немного отдохнуть для перезагрузки все таки следует. С помощью портала mport мы дадим тебе несколько советов, чему можно посвятить внезапно появившееся свободное время.

Сон

Ну что ж, раз вы с шефом разошлись во мнениях и он указал тебе на дверь, то ты можешь сделать то, о чем мечтал все это время - выспаться. Поверь, первые пару ночей тебя даже залп из ста орудий не разбудит. Тем более, что скорее все спать ты ляжешь после добротной пьянки по случаю этого события.

Встречи

А помнишь своих друзей, с которыми вместе ходил в походы и выпивал на заднем дворе в студенческие годы? Вы так давно хотели собраться! Теперь ничто не помешает реализовать это намерение. Кроме того, вдруг у кого-то из старых друзей найдутся интересные варианты для сотрудничества?

Спорт

Вроде отоспался, а с кровати встать все равно тяжело? Значит, пора прекращать расслабляться и выпивать. Не ленись и шуруй в спортзал или просто начни чаще гулять по городу. Взбодришься, заведешь организм-метаболизм, обдумаешь планы на день и настроишься на правильный лад.

Мозговой штурм

После недельки второй, когда отпоился-откормился-отоспался-нагулялся, поразмысли: какой сферой деятельности еще не занимался? В каких дебрях твоя профессиональная универсальность еще не бывала? Не бойся фантазировать. Только так сможешь поймать за хвост мечту, и занятся тем, о чем мечтал с самого детства.

Эти советы помогут отдохнуть перед новым жизненным рывком. Уверены, ты таки найдешь работу своей мечты. Также издание "Комментарии" расскажет, в каких случаях следует немедленно покинуть собеседование.

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