Почему полезно разгадывать кроссворды в любом возрасте

Многие любят разгадывать разнообразные кроссворды и сканворды. Благодаря такому увлекательному занятию становится возможным развлечься в свободное время и неплохо тренировать работу мозга. Действительно, неврологам давно известно: чтобы сохранить работоспособность мозга с возрастом, этот орган необходимо тренировать так же, как и весь организм. Не случайно люди, занятые интеллектуальным трудом, например ученые, в большинстве своем сохраняют ясность мысли и хорошую память до преклонных лет, пишет pomozgui.

Кроссворды - фото из открытых источников

Причем здесь дело не в количестве, а в систематичности: если раз в сутки браться за такую ​​головоломку, это кардинально изменит качество ваших когнитивных компетенций, к лучшему, понятно. Врачи рекомендуют разгадывать кроссворды и сканворды для снятия стресса. Для людей в возрасте такая деятельность еще более полезна, ведь в процессе разгадывания стимулируется рост новых клеток в мозге. Таким образом, происходит профилактика от серьезных болезней: болезни Паркинсона и Альцгеймера. Если пожилой человек правильно будет чередовать умственную активность с физической, то сможет долго оставаться в превосходной форме. Кроме того, дети, посвящающие время кроссвордам, развивают память, что позволяет им легче усваивать школьный материал, а также учиться иностранным языкам. Их мозг в течение дня много работает, что приводит к усталости. А это гарантирует более глубокий и спокойный ночной сон.

Напомним, результаты томографии 638 человек пенсионного возраста показали, что у тех, кто активно занимается физкультурой, на протяжении трех лет объем мозга уменьшался медленнее. Упражнения не должны быть изнурительными – достаточно нескольких прогулок в неделю, пишет медицинский журнал "Neurology". Упражнения должны быть именно физическими, поскольку умственные упражнения — разгадывание кроссвордов, например, — считаются менее эффективными. Чтение книг или встречи с друзьями и родными – менее активное времяпровождение – не замедляли усыхание мозга. Исследовав белую материю мозга — "провода", передающие сообщения внутри мозга, — ученые обнаружили, что у людей старше 70 лет, которые были более физически активными, меньше поврежденных участков, чем у тех, кто реже занимался физкультурой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!