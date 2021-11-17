logo

BTC/USD

60350.59

ETH/USD

4212.75

LTC/USD

228.44

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Почему полезно разгадывать кроссворды в любом возрасте
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему полезно разгадывать кроссворды в любом возрасте

Врачи рекомендуют разгадывать кроссворды и сканворды для снятия стресса

сегодня, 05:56
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Многие любят разгадывать разнообразные кроссворды и сканворды. Благодаря такому увлекательному занятию становится возможным развлечься в свободное время и неплохо тренировать работу мозга. Действительно, неврологам давно известно: чтобы сохранить работоспособность мозга с возрастом, этот орган необходимо тренировать так же, как и весь организм. Не случайно люди, занятые интеллектуальным трудом, например ученые, в большинстве своем сохраняют ясность мысли и хорошую память до преклонных лет, пишет pomozgui.

Почему полезно разгадывать кроссворды в любом возрасте

Кроссворды - фото из открытых источников

Причем здесь дело не в количестве, а в систематичности: если раз в сутки браться за такую ​​головоломку, это кардинально изменит качество ваших когнитивных компетенций, к лучшему, понятно. Врачи рекомендуют разгадывать кроссворды и сканворды для снятия стресса. Для людей в возрасте такая деятельность еще более полезна, ведь в процессе разгадывания стимулируется рост новых клеток в мозге. Таким образом, происходит профилактика от серьезных болезней: болезни Паркинсона и Альцгеймера. Если пожилой человек правильно будет чередовать умственную активность с физической, то сможет долго оставаться в превосходной форме. Кроме того, дети, посвящающие время кроссвордам, развивают память, что позволяет им легче усваивать школьный материал, а также учиться иностранным языкам. Их мозг в течение дня много работает, что приводит к усталости. А это гарантирует более глубокий и спокойный ночной сон.

Напомним, результаты томографии 638 человек пенсионного возраста показали, что у тех, кто активно занимается физкультурой, на протяжении трех лет объем мозга уменьшался медленнее. Упражнения не должны быть изнурительными – достаточно нескольких прогулок в неделю, пишет медицинский журнал "Neurology". Упражнения должны быть именно физическими, поскольку умственные упражнения — разгадывание кроссвордов, например, — считаются менее эффективными. Чтение книг или встречи с друзьями и родными – менее активное времяпровождение – не замедляли усыхание мозга. Исследовав белую материю мозга — "провода", передающие сообщения внутри мозга, — ученые обнаружили, что у людей старше 70 лет, которые были более физически активными, меньше поврежденных участков, чем у тех, кто реже занимался физкультурой.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://pomozgui.ru/stati/?polza_krossvordov
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!