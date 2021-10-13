Почему не стоит пересаливать блюда

Мы любим соль — несмотря на предупреждения специалистов, мы слишком много ее потребляем и тем самым вредим здоровью. А это на самом деле? Повышенное потребление соли — это дополнительная нагрузка на сердце, мозг, артерии. Поднимается кровяное давление, и самочувствие ухудшается. Возникает риск развития гипертонии и инсульта. Переедание соли приводит к вымыванию кальция из организма. Нарушается нормальная работа нервной системы, кости становятся более хрупкими, начинаются проблемы с зубами. Хуже работают мышцы, пишет ironmuscles. По мнению экспертов, практически каждому человеку полезно уменьшить потребление соли. Это позволяет снизить риск развития целого ряда хронических заболеваний сосудов и сердца. Особенно интересно, что наибольший эффект от ограничения использования соли наблюдался у молодых людей.

Пересаливать блюда - фото из открытых источников



Нужна соль организма вообще? Да, нужна, но в минимальных количествах. Главный компонент соли — это натрий. Соль является основным источником натрия в пище. В небольших количествах натрий организма нужен. Натрий входит в состав всех жидкостей человеческого тела, включая кровь. Соответственно, натрий помогает поддерживать водный баланс в организме. Главное здесь — соблюдать нормы потребления соли.





Напомним, состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца. Американские исследователи заявили, что каждый день нужно съедать горсть фасоли, потому что она оздоровляет сердце и защищает его от набора жировой массы. Дело в том, что фасоль богата на клетчатку и белок. Также в ней много кальция, магния, меди, алюминия, фосфора, аминокислот, витаминов группы В, С, Е, К. Эксперты отметили, что ежедневная порция фасоли действенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта.

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