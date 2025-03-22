Почему мы не помним себя в детстве: новое исследование объясняет феномен

Почему первые годы жизни остаются для нас загадкой? Неужели эти воспоминания стерты навсегда или просто ждут ключ, который откроет к ним доступ? Новое исследование проливает свет на эту давнюю тайну, раскрывая, что дело не в отсутствии воспоминаний, а в сложности их воспроизведения.

Младенец. Фото: freepik

Как ученые "заглянули" в детскую память

Исследователи из Йельского университета провели уникальный эксперимент, привлекая 26 младенцев в возрасте от 4 до 24 месяцев. С помощью МРТ они наблюдали за активностью гиппокампа – зоны мозга, отвечающей за память – в ответ на демонстрацию серии изображений.

После короткой паузы детям показывали пару изображений: одно знакомое, другое новое. Ученые фиксировали, на каком изображении задерживался взгляд младенцев. Более длинный взгляд на знакомое изображение свидетельствовал о его опознании, то есть о сохранении воспоминания.

Ключ к разгадке – активность мозга

Анализ МРТ-сканов показал, что у старших младенцев (от 12 до 24 месяцев) гиппокамп активнее реагировал на знакомые изображения. Кроме того, у них наблюдалась активность орбитофронтальной коры, отвечающей за принятие решений, связанных с памятью.

"Мозг младенца переживает бурное развитие, особенно в первые два года жизни", – объясняет доктор Ник Терк-Браун, руководитель исследования. "Быстрый рост гиппокампа и другие изменения в мозге могут влиять на формирование и воспроизведение воспоминаний".

Почему мы не можем "достать" детские воспоминания

Несмотря на то, что воспоминания раннего детства существуют, мы не можем их воспроизвести. Доктор Терк-Браун предполагает, что гиппокамп не получает "правильных запросов" для поиска этих воспоминаний. Иными словами, воспоминания хранятся в "формате", который мозг взрослого человека не может "прочесть".