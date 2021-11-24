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Плохие привычки, способствующие преждевременному старению

Возрастные изменения отражаются на внешнем вид

сегодня, 03:30
Автор:

Ольга Чародий
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Каждый человек имеет свое время увядания, но существует такая проблема, как преждевременное старение. Она имеет несколько причин: предотвратить такой процесс можно, используя комплексный подход. Возрастные изменения отражаются на внешнем виде – кожа становится дряблой, теряет эластичность, контуры и рельефы, морщины и складки, пишет medium. Под ранним проявлением признаков преждевременного старения связаны недостаток сна, чрезмерное употребление кофе и алкоголя. Алкоголь способствует обезвоживанию организма, что, как следствие, приводит к обвисанию кожи и чрезмерной сухости. Кофеин в избыточном количестве может иметь аналогичный эффект.

Плохие привычки, способствующие преждевременному старению

Старение - фото из открытых источников

Особо внимательно следите за питанием. Прежде всего, необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара и рафинированные углеводы. Экологическая обстановка, а точнее, выхлопы автомобилей, заводов и фабрик. Они приводят к увеличению свободных радикалов в дерме, что также усугубляет окислительный стресс. Переезжать из города в деревню мы советовать не будем, скажем только, что хорошо борются со свободными радикалами антиоксиданты – найти их можно и в косметике, и в пищевых продуктах.

Напомним, правильное питание — основа здоровья. Есть продукты, которые "крадут" молодость, а есть те, что ее продлевают. Нутрициолог Екатерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала, что нужно добавить в рацион, чтобы замедлить старение.  Свёкла Этот овощ богат на клетчатку, фолиевую кислоту, калий, холин, каротиноиды и другие полезные вещества, которые очищают организм от токсинов, защищают от свободных радикалов, заряжают энергией и укрепляют иммунитет. Свежевыжатый сок, салаты из свежей и вареной свеклы, борщи — это отличные варианты.

Какао или очень темный шоколад В этом продукте много флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительным действием. Этот антиоксидант борется со свободными радикалами, приводящими к преждевременному старению. Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми. В день можно употреблять до 30 грамм 85%-го шоколада.



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Источник: https://medium.com/alex-voloshyn/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-55f7694fa0c8
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