Первая художница с искусственным интеллектом написала стихотворение

Искусственный интеллект-художник Аи-Да написала поэзию по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери. Со стихами робот выступила в Музее Эшмола Оксфордского университета. В честь 700-й годовщины смерти итальянского поэта Аи-Де дали прочитать его эпическую поэму в английском переводе. Затем она использовала свои уникальные алгоритмы и банк данных анализа слов и языковых паттернов, чтобы написать свою собственную работу в ответ на работу Данте, пишет The Guardian. Аи-Да не первый искусственный интеллект, пишущий стихи. Еще в 2018 году искусственный интеллект-бот глубокого обучения с IBM Research Australia написал стихи на шекспировские сонеты. Но теперь впервые реалистичный робот сочиняет и читает стихи так, "как это сделал бы человек".

Художник - фото из открытых источников

"Есть вещи, которые столь трудны, столь бесчисленны, – начала она одно из стихотворений на выступлении 26 ноября. – Слова не интеллигибельны для человеческого уха / Она может только догадываться о том, что они подразумевают".

Напомним, в дорожно-транспортном происшествии погиб карикатурист Швеции Ларс Вилкс, что рисовал изображение мусульманского пророка с телом животного. Авария произошла неподалеку небольшого городка, расположенного на юге страны, Маркарида. На дороге столкнулись автомобиль и грузовик. П

редварительно известно, что художник находился в машине гражданской полиции. В аварии от несовместимых с жизнью травм погиб водитель и два пассажира, среди которых был 75-летний Ларс. Водитель грузовика получил травмы, был госпитализирован на автомобиле экстренной медицинской помощи в местную больницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 3 октября, вечером. О Ларсе Вилксе известно, что он рисовал пророка Мухаммеда с телом животного.

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