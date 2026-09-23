Пара построила дом из 700 шин и тысяч стеклянных бутылок: как он выглядит (ФОТО)



















В горах американского штата Колорадо, на высоте более 3400 метров, пара Зак Шехтер и Элиз Шиффман создала необычный дом, который трудно спутать со стандартным жильем. Для его строительства они использовали около 700 подержанных автомобильных шин, тысячи стеклянных бутылок и другие переработанные материалы.

Пара построила дом из 700 шин и бутылок в горах Колорадо (ФОТО)

Дом площадью 65 квадратных метров расположен на участке площадью около 12 гектаров недалеко от заброшенного города Сент-Элмо. Владельцы назвали его Earthship ("Земной корабль").

Строительство дома началось в 2020 году. Основой конструкции стали использованные шины, заполненные грунтом, а крышу сделали из ели. Значительная часть дома погружена в землю, что помогает поддерживать стабильную температуру внутри и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Концепция Earthship возникла в 1970-х годах благодаря американскому архитектору Майклу Рейнольдсу. Его идея заключалась в создании максимально автономного жилья из материалов, обычно стающих отходами — шин, бутылок и металлических банок. По словам владельцев, даже во время сильных морозов температура дома может оставаться близкой к 27 градусам тепла. Для отопления используются печь и оранжерея, накапливающая солнечное тепло.

Дом практически не зависит от традиционных коммуникаций. На крыше установлено шесть солнечных панелей, подключенных к аккумуляторам. Во время сильных снежных бурь резервным источником электроэнергии становится генератор.

Воду собирают из дождя и талого снега. Для этого обустроено два подземных резервуара общей емкостью около 9 000 литров. Еще одна особенность дома – система повторного использования воды. Воду из душа, раковины и стиральной машины после фильтрации используют для полива растений в теплице.

Интерьер также создан преимущественно своими руками. Кухню изготовили из дерева, а одна из перегородок состоит из тысяч стеклянных бутылок, залитых раствором. Через них в помещение попадает свет, создавая необычный декоративный эффект.

Сейчас Зак и Элиз продолжают развивать свое хозяйство. Они занимаются садоводством и работают в строительной сфере. Кроме того, пара уже строит второй Earthship – на этот раз площадью около 195 квадратных метров.

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