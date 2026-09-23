Пара збудувала будинок із 700 шин та тисяч скляних пляшок: як він виглядає (ФОТО)



















У горах американського штату Колорадо, на висоті понад 3 400 метрів, пара Зак Шехтер та Еліз Шиффман створила незвичний будинок, який важко сплутати зі стандартним житлом. Для його будівництва вони використали близько 700 старих автомобільних шин, тисячі скляних пляшок та інші перероблені матеріали.

Пара збудувала будинок із 700 шин та пляшок у горах Колорадо

Будинок площею 65 квадратних метрів розташований на ділянці площею близько 12 гектарів неподалік покинутого міста Сент-Елмо. Власники назвали його Earthship ("Земний корабель").

Будівництво будинку розпочалося у 2020 році. Основою конструкції стали використані шини, заповнені ґрунтом, а дах зробили з ялини. Значна частина будинку заглиблена в землю, що допомагає підтримувати стабільну температуру всередині та забезпечує додаткову теплоізоляцію.

Концепція Earthship виникла у 1970-х роках завдяки американському архітектору Майклу Рейнольдсу. Його ідея полягала у створенні максимально автономного житла з матеріалів, які зазвичай стають відходами — шин, пляшок та металевих банок. За словами власників, навіть під час сильних морозів температура в будинку може залишатися близькою до 27 градусів тепла. Для опалення використовуються піч та оранжерея, яка накопичує сонячне тепло.

Будинок практично не залежить від традиційних комунікацій. На даху встановлено шість сонячних панелей, підключених до акумуляторів. Під час сильних снігових буревіїв резервним джерелом електроенергії стає генератор.

Воду збирають із дощу та талого снігу. Для цього облаштовано два підземні резервуари загальною місткістю близько 9 000 літрів. Ще одна особливість будинку — система повторного використання води. Воду з душу, раковини та пральної машини після фільтрації використовують для поливу рослин у теплиці.

Інтер'єр також створений переважно власноруч. Кухню виготовили з дерева, а одна з перегородок складається з тисяч скляних пляшок, залитих розчином. Через них у приміщення потрапляє світло, створюючи незвичайний декоративний ефект.

Зараз Зак та Еліз продовжують розвивати своє господарство. Вони займаються садівництвом, а також працюють у будівельній сфері. Крім того, пара вже будує другий Earthship — цього разу площею близько 195 квадратних метрів.

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