Обнаружена интересная закономерность между римскими императорами

Специалисты проанализировали данные как императоров Западной Римской империи, так и Восточной Римской империи. Оказывается, только каждый четвертый император Западной Римской империи скончался естественной смертью. Исследование охватывает период с 63 года до нашей эры по 1453 год нашей эры, пишет iflscience.



Император - фото из открытых источников



Ученые пришли к выводу, что из 175 правителей Римской империи 30% были убиты, покончили жизнь самоубийством или погибли в бою. Однако из 69 правителей Западной Римской империи 43 умерли насильственной смертью: на поле боя или в результате заговора. Таким образом, своей смертью в Западной Римской империи умерли всего 24,8% правителей.





"Когда мы проанализировали время до смерти для каждого императора, мы обнаружили, что риск был высок, когда император только сошел на престол. Это могло объясняться трудностями и требованиями работы и отсутствием политического опыта у нового правителя. Риск затем систематически снижался, но снова рос после 13 лет правления", – рассказал один из авторов исследования Франсиско Родригес.





Напомним, в Риме готовятся к открытию одной из самых великих достопримечательностей — мавзолея первого императора Рима Октавиана Августа. Известно его знаменитое изречение, которое он произнес перед смертью: "Я нашел Рим городом из кирпича и оставил его городом из мрамора". Мавзолей является крупнейшей круглой гробницей в мире. Его построили на реке Тибр в 28 году до н.э. Гробница была предназначена как для Августа, так и его потомков, императоров Калигулы, Тиберия и Клавдия. Само здание считается одним из самых величественных сооружений того времени. Когда Римская империя пала, в нем размещали и висячие сады, и крепость и амфитеатр для массовых представлений.

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